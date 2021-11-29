JazzWeek: ДеФранческо по-прежнему в лидерах

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

JazzWeek: ДеФранческо по-прежнему в лидерах

29.11.2021


JazzWeek: ДеФранческо по-прежнему в лидерах
Да, альбом одного из сильнейших органистов современного джаза Джои ДеФранческо More Music уже второй месяц стоит в лидерах чарта JazzWeek, отслеживающего популярность джазовых альбомов у американских радиослушателей. По данным на 29 ноября 2021 года он по-прежнему на первом месте. Правда, острую конкуренцию ему составляет Хьюстон Персон со своей новой работой Live In Paris. Неуклонно поднимается рейтинг альбома ударника Джо Фэрнсуорта City of Sounds, записанный в формате трио с Кенни Бэрроном и Питером Вашингтоном – он уже третий по популярности (вскоре на нашем сайте можно будет почитать об этой работе). Есть в топ-10 и ряд других интересных новинок. Среди лейблов лидирует детройтский Mack Avenue благодаря альбомам ДеФранческо и Кенни Гарретта. В целом этот список на 29 ноября приобрел следующий вид:

Joey DeFrancesco More Music (Mack Avenue)

Houston Person Live In Paris (HighNote)

Joe Farnsworth City of Sounds (Smoke Sessions)

Matthew Whitaker Connections (Resilience)

Nicholas Payton Smoke Sessions (Smoke Sessions)

Eric Wyatt A Song Of Hope (Whaling City Sound)

Kenny Garrett Sounds from the Ancestors (Mack Avenue)

Kurt Elling SuperBlue (Edition)

Graham Dechter Major Influence (Capri)

Helen Sung Quartet+ (Sunnyside)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
29.10.2021Осенний джаз на JazzWeek
03.10.2021JazzWeek: знакомые все лица
30.08.2021JazzWeek: Жобим навсегда!
30.07.2021«New Shapes» - феерия стилей от лидера современной фьюжн-сцены
29.07.2021JazzWeek в середине лета
27.06.2021JazzWeek в июне
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com