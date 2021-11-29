JazzWeek: ДеФранческо по-прежнему в лидерах

Да, альбом одного из сильнейших органистов современного джаза Джои ДеФранческо More Music уже второй месяц стоит в лидерах чарта JazzWeek, отслеживающего популярность джазовых альбомов у американских радиослушателей. По данным на 29 ноября 2021 года он по-прежнему на первом месте. Правда, острую конкуренцию ему составляет Хьюстон Персон со своей новой работой Live In Paris. Неуклонно поднимается рейтинг альбома ударника Джо Фэрнсуорта City of Sounds, записанный в формате трио с Кенни Бэрроном и Питером Вашингтоном – он уже третий по популярности (вскоре на нашем сайте можно будет почитать об этой работе). Есть в топ-10 и ряд других интересных новинок. Среди лейблов лидирует детройтский Mack Avenue благодаря альбомам ДеФранческо и Кенни Гарретта. В целом этот список на 29 ноября приобрел следующий вид: