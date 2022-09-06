«Столичный Джаз» в киноклубе «Эльдар»

18 сентября — Оркестр «Столичный Джаз» в московском Киноклубе «Эльдар» «Столичный джаз» — это коллектив под управлением Фёдора Ляшкевича, исполняющий музыку эпохи биг-бэндов в оригинальных аранжировках своего времени. Коллектив избрал для себя неповторимую стилистику традиционного джаза первой половины ХХ века.

В рамках юбилейного года Эльдара Рязанова Оркестр представит программу «L-O-V-E». Зрители концерта услышат виртуозное исполнение камерным оркестром джазовых стандартов и переложений классических произведений в неординарных обработках.

Приходите по адресу Ленинский проспект, 105 (м.Новаторская)! Доступна Пушкинская карта! Подробности: https://kinoklub-eldar.ru/event/orkestr-stolichnyj-dzhaz/