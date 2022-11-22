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DUOS – новая программа авант-джазового бэнда Fantastic Swimmers

22.11.2022


DUOS – новая программа авант-джазового бэнда Fantastic Swimmers

Белорусско-польская формация Fantastic Swimmers представила в Сети программу дуэтов. Под клавишный аккомпанемент бэнд-лидера Виктора Семашко импровизируют белорусские и польские музыканты, живущие в Варшаве. Фортепьяно соединяется с разнообразными духовыми – трубой (ольгерд Далькальский), фаготом (Виталий Эпов), бас-кларнетом (Петр Мелех), альт-саксофоном (Ян Малковский), а также с перкуссией (Петр Домбровский), скрипкой (Мартина Кабульская), аккордеоном (Алексей Варсоба) и вокалом (Вероника Лось). Композиции в основном невелики по объему и выдержаны в духе джаза свободной формы и современной академической музыки, при этом исполнение абсолютно спонтанное.

«Альбом дуэтов – давняя идея. Материал собирался в течение года. Именно с дуэтов мы обычно начинали наши студийные сессии в Варшаве. Они давали возможность быстро установить контакт с каждым музыкантом в отдельности, чтобы затем вместе и оперативно строить не простые музыкальные структуры. Но в альбоме хватает и легкости, и юмора, и неожиданных поворотов, а также очень важных для меня лично моментов», - рассказывает бэнд-лидер.

Обложкой релиза стала работа Марьяна Валентиновича (по материнской линии из рода Семашек). В 1928 году польский художник таким образом украсил нотное издание „Zatańczmy tango!". Новую программу Fantastic Swimmers „Duos" можна послушать и свободно скачать по линку

https://fpstudio.bandcamp.com/album/duos.


стиль
джаз
страна
Беларусь, Польша
музыкальный стиль
авангард
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