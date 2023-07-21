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Не стало Тони Беннетта

21.07.2023


Не стало Тони Беннетта

21 июля 2023 года умер последний из великих крунеров: Тони Беннетт (Tony Bennett). Его настоящее имя – Энтони Доминик Бенедетто. Он родился в Нью-Йорке 3 августа 1926 года в семье эмигрантов из Италии. Пик успехов Тони приходится на пятидесятые годы прошлого века. Он прекрасно сочетал характерное свинговое исполнение джазовых стандартов с поп-музыкой. В те годы рядом с ним работали такие вокалисты, как Дин Мартин, Перри Комо, и, конечно, великий Фрэнк Синатра. Но даже Синатра говорил, что для него образцом был именно Тони Беннетт.

Все эти певцы ушли раньше Беннетта, казалось, что вместе с ними ушла и крунинговая манера исполнения, павшая под напором рок-н-ролла и позднейших модных веяний. Упала и популярность Тони. Но – удивительный феномен – Тони, ничуть не изменяя своей стилистике, словно феникс из пепла восстал в конце прошлого и начале нынешнего века. Беннетт не боялся смелых экспериментов, но и отстаивал музыку своей молодости. В 90-х годах он получил Грэмми за альбомы-трибьюты Фрэнку Синатре и Фреду Астеру. В 1994 году еще одну статуэтку принес ему концертный альбом, записанный на молодежном телеканале MTV. Беннетт пел дуэты с Полом МакКартни и Элтоном Джоном, Стви Уандером и Селин Дион. В 2014 году он записал очень успешный альбом с Леди Гагой, повторив этот дуэт в 2021-м – это была последняя запись 95-летнего ветерана. Всего за свою карьеру он собрал 20 премий Грэмми, а еще был незаурядным художником. Его будут помнить.


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг
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