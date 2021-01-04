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Уинтон Марсалис приветствует Байдена сюитой The Democracy!

04.01.2021


Уинтон Марсалис приветствует Байдена сюитой The Democracy!
15 января 2021 года, за неделю до инаугурации нового президента США, Уинтон Марсалис на своем лейбле Blue Engine Records издает в цифровом варианте новый альбом The Democracy! Suite. Это большое сочинение, написанное Марсалисом в разгар кризиса, связанного с пандемией Covid-19, было записано в Нью-Йорке септетом, собранным из музыкантов Jazz at Lincoln Center Orchestra во главе с Марсалисом и виртуально транслировалось также в виде концерта во многих концертных залах и клубах Большого Яблока.

Сюита представляет собой отклик Марсалиса на политические, социальные и экономические проблемы, сотрясавшие Америку. Не секрет, что он, как и большинство американских джазовых музыкантов, является последовательным противником Трампа и сторонником демократа Джо Байдена. «Джазовая музыка – отличная метафора демократии», - считает Марсалис и задает риторический вопрос: «Вопрос, который сегодня разделяет нас, как нацию, очень прост: Сможем ли мы найти лучший путь?»

Долгие годы Уинтон Марсалис поднимает в своей музыке большие социальные, расовые и политические проблемы. Все началось с принесшего ему Грэмми в 1985 году альбома Black Codes (From the Underground), затем последовало первое джазовое сочинение, получившее Пулитцеровскую премию Blood on the Fields (1996), Затем последовали All Rise (2002), From the Plantation to the Penitentiary (2007) и, наконец, The Ever Fonky Lowdown (2020).

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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