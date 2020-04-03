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Умер Эллис Марсалис-мл.

03.04.2020


Умер Эллис Марсалис-мл.
1 апреля 2020 года в своем родном Новом Орлеане в возрасте 86 лет скончался от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончался выдающийся джазовый педагог и хороший пианист Эллис Марсалис-мл. (Ellis Louis Marsalis Jr.).

Родившийся 14 ноября 1934 года Эллис начинал с саксофона, потом перешел к фортепьяно. Ему доводилось играть с такими известными людьми, как, например, братья Оддерли. Но общеамериканская известность пришла к нему в 70-е годы, когда он стал преподавать джаз в New Orleans Center for Creative Arts. У Эллиса Марсалиса-мл. оказался дар блестящего педагога. Среди его учеников мы находим имена таких широко известных сегодня музыкантов, как Теренс Бланчард, Дональд Харрисон, Харри Конник-мл., Николас Пэйтон. Можно сказать, что в течение последних лет сорока Эллис Марсалис-мл. был настоящим символом новоорлеанского джаза и жизненной силы его традиций. Ну, и конечно, он был еще и патриархом уникальной джазовой семьи. Из шести сыновей Эллиса и его жены Делорес Фердинанд четверо стали джазменами очень высокого класса: Уинтон Марсалис, Брэнфорд Марсалис, Дельфайо Марсалис и Джейсон Марсалис.

Эллис Марсалис оставил в Новом Орлеане центр джазового образования, который носит его имя: Ellis Marsalis Center for Music, оставил «семейный» альбом, записанный вместе с сыновьями, а главное – очень добрую память… Родному городу и всему джазовому миру его будет очень не хватать…

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
традиционный джаз
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