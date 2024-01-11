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Фестиваль фортепьянного джаза в Нью-Йорке

11.01.2024

Фестиваль фортепьянного джаза в Нью-Йорке

Одним из первых джазовых форумов в новом году станет фестиваль фортепьянного джаза в Нью-Йорке, который пройдет с 12 по 16 января 2024 года сразу на нескольких площадках. Пожалуй, больше всего концертов примет John Birks Gillespie Auditorium в нью-йоркском Бахаи-центре (как известно, Диззи Гиллеспи был адептом этой религии), но открытие фестиваля 12 января пройдет в зале Klavierhaus на Манхэттене. Разумеется, главные действующие лица такого фестиваля, как и заявлено организаторами, - пианисты, но это не фестиваль сольного фортепьянного джаза, так что среди ассистирующих пианистам музыкантов будет также много людей с громкими именами. Да и в целом, список участников впечатляет.

В пятницу 12 января на первом концерте фестиваля выступит Джон Бисли, которому будет ассистировать известный саксофонист Крис Поттер. На следующий день любителей джаза ждет сразу несколько концертов. Знаменитый Алан Броадбент выступит со своим трио, в которое входят басист Харви Эс и ударник Билли Минц. Вместе с Джорджем Кэйблсом на сцену выйдет басист Руфус Рейд. А вот Эдсел Гомес даст именно сольный концерт. Дэвид Кикоски, еще один участник фестиваля, представит классическое фортепьянное трио с басистом Джо Мартином и ударником Билли Хартом в программе, посвященной сравнительно недавно покинувшим нас выдающимся пианистам МакКой Тайнеру и Чику Кориа. 14 января в программе фестиваля выступления Аарона Паркса, дуэта Луис Пердомо-Мигель Зенон с музыкой их нового альбома El Arte Del Bolero, Элио Виллафранка и Дэвида Хэзлтайна с трибьютом Седару Уолтону. На 15 января намечены концерты трио Лоуренса Хобгуда с Сэмом Майни и Джаредом Шонигом и трио Рэйчел Зет с Джонатаном Тоскано и Омаром Хакимом. Живущий в Нью-Йорке японский пианист Мики Яманака завершит программу фестиваля своим концертом 16 января.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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