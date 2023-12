Боб Бимон допрыгался до джаза

12 января 2024 года в нью-йоркском клубе The Cutting Room состоится презентация нового альбома (точнее, ЕР) ударника, продюсера и композитора Стикса Боунса (Stix Bones) под названием Olimpik Soul. Проект этот сделан в характерной для Боунса манере «джаз встречается с хип=хопом». Альбом – вокально-инструментальный, с участием известного вокалиста Абиодуна Ойеволе (Abiodun Oyewole) из The Last Poets. Почему мы обратили внимание на это событие? Все дело в перкуссионисте ансамбля Боунса, который называется The BONE Squad (сокращение от Brothers of Noble Excellence). На перкуссионных инструментах в группе играет 77-летний Боб Бимон (Bob Beamon), один из величайших легкоатлетов в истории мирового спорта.

В 1968 году на олимпийских играх в Мехико Боб Бимон завоевал золотую медаль в прыжках в длину, установив феноменальный мировой рекорд – 8м 90 см. Прежний рекорд он превысил сразу на 55 см – в истории ср=порта такого никогда не было. Мировой рекорд Бимона продержался 23 года и был побит только в 1991 году, а в качестве олимпийского рекорда он остается непревзойденным до сих пор – уже более полувека!

Музыку Бимон любил с детства. Уже упомянутый выше Абиодун Ойеволе был его приятелем детских лет. В The BONE Squad Боба пригласил кузен Боунса, басист Элберт Брисбейн. Боб уже играл на перкуссии в записи двух пилотных синглов альбома – Leap и Be Thankful, а Olimpik Soul станет его большим фонографическим дебютом. При всех достоинствах музыки Стикса Боунса именно участие Боба Бимона станет главной «фишкой» его нового проекта.

Леонид АУСКЕРН