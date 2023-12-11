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Боб Бимон допрыгался до джаза

11.12.2023


Боб Бимон допрыгался до джаза

12 января 2024 года в нью-йоркском клубе The Cutting Room состоится презентация нового альбома (точнее, ЕР) ударника, продюсера и композитора Стикса Боунса (Stix Bones) под названием Olimpik Soul. Проект этот сделан в характерной для Боунса манере «джаз встречается с хип=хопом». Альбом – вокально-инструментальный, с участием известного вокалиста Абиодуна Ойеволе (Abiodun Oyewole) из The Last Poets. Почему мы обратили внимание на это событие? Все дело в перкуссионисте ансамбля Боунса, который называется The BONE Squad (сокращение от Brothers of Noble Excellence). На перкуссионных инструментах в группе играет 77-летний Боб Бимон (Bob Beamon), один из величайших легкоатлетов в истории мирового спорта.

В 1968 году на олимпийских играх в Мехико Боб Бимон завоевал золотую медаль в прыжках в длину, установив феноменальный мировой рекорд – 8м 90 см. Прежний рекорд он превысил сразу на 55 см – в истории ср=порта такого никогда не было. Мировой рекорд Бимона продержался 23 года и был побит только в 1991 году, а в качестве олимпийского рекорда он остается непревзойденным до сих пор – уже более полувека!

Музыку Бимон любил с детства. Уже упомянутый выше Абиодун Ойеволе был его приятелем детских лет. В The BONE Squad Боба пригласил кузен Боунса, басист Элберт Брисбейн. Боб уже играл на перкуссии в записи двух пилотных синглов альбома – Leap и Be Thankful, а Olimpik Soul станет его большим фонографическим дебютом. При всех достоинствах музыки Стикса Боунса именно участие Боба Бимона станет главной «фишкой» его нового проекта.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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