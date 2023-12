JazzWeek в ноябре

Ноябрьская 2023 года «горячая десятка» чарта JazzWeek содержит как никогда много громких джазовых имен, включая мемориальный оркестр Каунта Бэйзи. Лидером чарта по данным на 27 ноября является молодой индонезиец, пианист Джои Александер, когда-то появлявшийся в таких чартах, как вундеркинд из Индонезии. Теперь это уже опытный и прошедший длинный путь мастер. На второе место вышел известный саксофонист Джошуа Редмен, потеснивший октябрьских лидеров Брэндона Сандерса и Эдди Хендерсона. Savant остается лидером среди лейблов. Список десяти самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов на 27 ноября выглядит так:

Joey Alexander Continuance (Mack Avenue)

Joshua Redman featuring Gabrielle Cavassa where are we (Blue Note)

Brandon Sanders Compton's Finest (Savant)

Eddie Henderson Witness to History (Smoke Sessions)

Emmet Cohen ft. Houston Person Masters Legacy Series Vol. 5 (Bandstand Presents)

Richard Baratta Off The Charts (Savant)

The Count Basie Orchestra Basie Swings The Blues (Candid)

Nicolas Payton DRIP (Paytone)

Hilario Duran and His Latin Jazz Big Band Cry Me A River (Alma)

Cory Weeds Home Cookin' (Cellar Music Group)

Леонид АУСКЕРН