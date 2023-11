Хотите гитару от Марка Нопфлера?

Аукционный дом Christie объявил, что 31 января 2024 года в Лондоне состоится аукционная распродажа части гитарной коллекции выдающегося рок-гитариста, певца, лидера Dire Straits и успешного солиста Марка Нопфлера (Mark Knopfler). Поклонникам его таланта и коллекционерам будет представлено более 120 гитар и разнообразных «примочек», собранных Марком за его полувековую карьеру. Здесь будут гитары знаменитых марок Fender, Gibson, Gretsch, Martin, а также специально сделанные на заказ инструменты от Rudy Pensa и John Suhr. Нопфлер объявил, что 25% выручки в равных долях будет передано фондам, которые он поддерживает много лет: The British Red Cross, Tusk и Brave Hearts of the North East. Организаторы аукциона стремятся сделать его интересным для людей с разными финансовыми возможностями: первоначальные цены лотов варьируются от 300 до полумиллиона фунтов (Gibson Les Paul Standard 1959 года). Наиболее интересные лоты будут продемонстрированы в Нью-Йорке с 9 по 13 декабря 2023 года, а в штаб-квартире Christie в Лондоне с 19 по 30 января будет продемонстрирована вся коллекция.

Сам Марк комментирует предстоящее событие так: «Пришло время вынуть некоторых из моих драгоценных шестиструнных компаньонов из футляров и оставить их на попечение Christie’s, чтобы они могли пережить новые приключения с новыми владельцами. Можете быть уверены, мне будет грустно, если они уйдут, но мы прекрасно провели время вместе, и я не могу играть на всех из них. Я желаю вам, коллеги-гитаристы, энтузиасты и коллекционеры, хорошо провести время с моими старыми друзьями.»

Леонид АУСКЕРН