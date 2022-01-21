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Мариам Мерабова в концерте-открытии фестиваля "Хор без границ"

21.01.2022


Мариам Мерабова в концерте-открытии фестиваля "Хор без границ"
Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор), в апреле этого года отмечающий 50-летие с момента основания, представляет Концерт-открытие юбилейного фестиваля «Хор без границ». Вечер пройдет 7 февраля 2022 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

В первом отделении концерта исполняются «Чичестерские псалмы» и фрагменты оперетты «Кандид» американского композитора, пианиста, дирижера Леонарда Бернстайна (1918 — 1990). Во втором отделении звучит Stabat Mater валлийского композитора и мультиинструменталиста Карла Дженкинса (р. 1944).

Художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг: «Для Концерта-открытия мы выбрали музыку XX и XXI веков, яркую, оригинальную и при этом обращенную к самому широкому кругу слушателей. Особенно это касается Stabat Mater Карла Дженкинса. В сочинении сопрягаются восточная, европейская и американская культуры. Особенность произведения — и в сопоставлении академического и этнического вокала, и в использовании тембра дудука. Каждое исполнение уникально, но в данном случае — уникально вдвойне: сочетание академических и этнических голосов и инструментов предполагает значительный элемент импровизации, он заложен в самой композиции. Как и в произведении «Вооруженный человек», российскую премьеру которого наш хор представил в 2014 году, в Stabat Mater Карл Дженкинс призывает к миру».

Сочинение Карда Дженкинса собрало звездный интернациональный состав. Джазовое меццо-сопрано Мариам Мерабова — одна из выдающихся певиц нашего времени. Безграничная виртуозность, огромный диапазон выразительных возможностей позволяют ей управлять эмоциями зрителей. Огромный резонанс вызвало ее участие в проекте «Голос». Для Мариам Мерабовой приглашение Минин-хора стало символическим возвращением к годам детства и юности: «Получив это предложение, я на минуту задумалась. Музыка Дженкинса невероятна, но ведь я — в основном джазовая и эстрадная певица (конечно, с классическим образованием). А здесь — этника: как это петь, как я буду в ней жить и звучать? И все же мне кажется, что эта музыка мне и по голосу, и по сердцу. Последние сомнения и гипотетические страхи я оставила, услышав словосочетание «Хор Минина». Моя мама работала в Союзе композиторов СССР, и можно сказать, детство прошло в концертных залах и за кулисами, я слышала лучшие хоры и оркестры. И одним из любимейших коллективов был именно этот хор. А когда начались занятия вокалом, я попала в класс Анны Игоревны Рудневой, артистки золотого состава «мининцев» рубежа 1970-х — 1980-х. И я понимаю, что все не случайно, что я должна быть в созвучии, в ансамбле и спокойно делать свое дело».

Приглашение участвовать в концерте принял выдающийся исполнитель на дудуке Дживан Гаспарян-младший. В наши дни он продолжает дело своего великого деда, легенды дудука Дживана Гаспаряна: не только исполняет, но и сочиняет музыку для дудука, сотрудничает с классическими, джазовыми, рок-музыкантами, симфоническими оркестрами и т.д. Несколько раз дед и внук вместе выходили на сцену Дома музыки. Нынешний концерт — первое выступление Дживана Гаспаряна-младшего в России после кончины его великого деда (6 июля 2021 года).

Третья солистка в сочинении Дженкинса — знаменитое меццо-сопрано, солистка Большого театра, приглашенная солистка ряда крупнейших театров мира, заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания, заслуженная артистка России Агунда Кулаева. С Минин-хором ее связывают годы дружбы и сотрудничества; в частности, еще в 2015 году певица исполнила с коллективом фрагмент «Маленькой торжественной мессы» Россини в Концерте памяти Елены Образцовой. Кроме сольной партии в Stabat Mater Дженкинса, Агунда Кулаева споет Танго Старой Леди из оперетты «Кандид» Бернстайна.

Еще один солист концерта — дискант Михаил Кауфман (партия в «Чичестерских псалмах» Бернстайна).

В вечере участвует Московский государственный симфонический оркестр (художественный руководитель — Иван Рудин).

Дирижер первого отделения — знаменитый оперный певец, в последнее время уделяющий все большее внимание симфоническому и оперному дирижированию, Дмитрий Корчак.

Дирижер второго отделения — Тимофей Гольберг.

Неповторимую атмосферу вечера создаст пара знаменитых ведущих — обладатель премии «ТЭФИ» Сати Спивакова и Юлиан Макаров.

Для Минин-хора юбилейный фестиваль — главное событие сезона. В феврале — июне нынешнего года концерты состоятся в лучших залах Москвы, в них примут участие выдающиеся музыканты, представляющие разные жанры и направления музыкального и театрального искусства, а также ведущие симфонические коллективы.

О глубокой символичности фестиваля говорит директор Минин-хора, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства Дмитрий Сибирцев: «В серии концертов, в которых хор предстает в разных амплуа, в разном репертуаре, — акцентируются изменения, которые произошли в коллективе. В 2019 году один из величайших дирижеров, да и вообще музыкантов нашего времени, основатель хора Владимир Минин, передал бразды правления Тимофею Гольбергу. В какой-то степени и сам фестиваль, и программа — выражение нашей глубочайшей признательности маэстро Минину, и дело не только в том, что именно он вызвал к жизни ряд шедевров, которые прозвучат в концертах. Программа фестиваля, в которой как бы пересекаются разные времена жизни коллектива, возникла прежде всего по инициативе Тимофея Гольберга. Отмечу еще один важнейший для нас момент: в концертах примут участие выдающиеся артисты разных поколений, наши старые и новые друзья. Уверен, зрители оценят и новые черты творческого облика, и то фирменное звучание, которое долгие годы отличало наш хор. Сохранить этот баланс — наша задача».

автор фото - Владимир Степанов


стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка
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