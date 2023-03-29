JazzWeek в марте

По данным JazzWeek на 27 марта уже три недели подряд американские дюбители слушать джаз по радио не знают лучшего альбома, чем новый проект талантливой саксофонистки Лакеции (Лакиши) Бенджамин под названием «Феникс». Нельзя сказать, что Топ-10 самых популярных альбомов сильно обновился за месяц: более половины имен присутствовали в этом списке и в конце февраля, но Бенгджамин в марте – вне конкуренции! Обращу внимание на появление в этом списке таких известных имен, как Джо Локк и Джо Чемберс. Что касается лейблов, то предпочтение надо отдать Cellar