JazzWeek в марте

По данным JazzWeek на 27 марта уже три недели подряд американские дюбители слушать джаз по радио не знают лучшего альбома, чем новый проект талантливой саксофонистки Лакеции (Лакиши) Бенджамин под названием «Феникс». Нельзя сказать, что Топ-10 самых популярных альбомов сильно обновился за месяц: более половины имен присутствовали в этом списке и в конце февраля, но Бенгджамин в марте – вне конкуренции! Обращу внимание на появление в этом списке таких известных имен, как Джо Локк и Джо Чемберс. Что касается лейблов, то предпочтение надо отдать Cellar

Music Group: все же две позиции в Топ-10 – второе и десятое место. Весь список Топ-10 теперь выглядит следующим образом:

Lakecia Benjamin Phoenix (Whirlwind Recordings)

Ed Cherry Are We There Yet? (Cellar Music Group)

Dave Stryker Prime (Strikezone)

Samara Joy Linger Awhile (Verve)

Joe Locke Makram (Circle 9)

Diego Rivera Love And Peace (Posi-Tone)

Joe Chambers Dance Kobina (Blue Note)

Buster Williams Unalome (Smoke Sessions)

Delfayo Marsalis Uptown Jazz Orchestra Uptown on Mardi Gras Day (Troubadur Jass)

The Heavy Hitters The Heavy Hitters (Cellar Music Group)

Леонид АУСКЕРН