JazzWeek в марте

Март обычно отличается неустойчивой погодой: зима борется с весной, и Америка в этом плане не исключение. Но вот вкусы американских любителей слушать джаз на радиоволнах в марте 2022 года отличались редкой стабильностью: ничто не изменилось, судя по данным JazzWeek на 28 марта, в этом первом весеннем месяце. Весь месяц абсолютным лидером, как и в феврале, остается джазовая вокалистка Джазмейя Хорн: ее альбом Dear Love занимает первое место в списке популярности джазовых альбомов уже шесть недель подряд!
Нет, ниже в «Топ-10» все же что-то менялось, кто-то выбыл из первой десятки, кто-то в нее попал, кто-то опустился ниже, кто-то поднялся вверх, но на первом месте – все та же Хорн. Из тех, кто уверенно двигается вверх, надо упомянуть Билла О"Конелла, который к концу месяца поднялся с третьего места на второе. Вновь появилась в «горячей десятке» и еще одна блистательная вокалистка последних лет, Сесиль МакЛорин Сальвант, на этот раз с новым альбомом Ghost Song. Среди лейблов на сей раз выраженных лидеров нет – у всех по одной позиции в первой десятке, так что больше всего оснований для радости у Empress Legacy, именно на этом лейбле выпустила свой альбом Джазмейя Хорн.