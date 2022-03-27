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JazzWeek в марте

27.03.2022


JazzWeek в марте
Март обычно отличается неустойчивой погодой: зима борется с весной, и Америка в этом плане не исключение. Но вот вкусы американских любителей слушать джаз на радиоволнах в марте 2022 года отличались редкой стабильностью: ничто не изменилось, судя по данным JazzWeek на 28 марта, в этом первом весеннем месяце. Весь месяц абсолютным лидером, как и в феврале, остается джазовая вокалистка Джазмейя Хорн: ее альбом Dear Love занимает первое место в списке популярности джазовых альбомов уже шесть недель подряд!

Нет, ниже в «Топ-10» все же что-то менялось, кто-то выбыл из первой десятки, кто-то в нее попал, кто-то опустился ниже, кто-то поднялся вверх, но на первом месте – все та же Хорн. Из тех, кто уверенно двигается вверх, надо упомянуть Билла О"Конелла, который к концу месяца поднялся с третьего места на второе. Вновь появилась в «горячей десятке» и еще одна блистательная вокалистка последних лет, Сесиль МакЛорин Сальвант, на этот раз с новым альбомом Ghost Song. Среди лейблов на сей раз выраженных лидеров нет – у всех по одной позиции в первой десятке, так что больше всего оснований для радости у Empress Legacy, именно на этом лейбле выпустила свой альбом Джазмейя Хорн.

«Горячая десятка» сейчас выглядит так:

Jazzmeia Horn Dear Love (Empress Legacy)

Bill O’Connell A Change Is Gonna Come (Savant)

Alvin Queen Trio Night Train To Copenhagen (Stunt)

Joe Alterman The Upside Of Down (Ropeadope)

Bob James Trio Feel Like Making Live (Evo Sound)

Pete Malinverni On The Town - Pete Malinverni Plays Leonard Bernstein (Planet Arts)

Deanna Witkowski Force Of Nature (MCG Jazz)

Larry Vuckovich Street Scene (Tetrachord Music)

Cecile McLorin Salvant Ghost Song (Nonesuch)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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