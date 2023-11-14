«Восточные сказки» с Петром Востоковым

20 ноября Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит в Большом зале Московской консерватории необычную программу «Восточные сказки», посвященную ориентальному джазу XX века. В этот вечер прозвучит классика раннего джаза, связанная с восточными мотивами, знаменитые композиции Хуана Тизола, отрывки из «Дальневосточной сюиты» Дюка Эллингтона, произведения советских джазовых оркестров на кавказскую тему и джазовые аранжировки классических мелодий восточной тематики. Слушатели смогут услышать арабские сказки «Шехеразады» и захватывающий «Танец с саблями» в джазовой версии, «Караван» и другие легендарные композиции, ставшие классикой мирового джаза, а также другие стандарты, без которых невозможно представить историю этого музыкального жанра.

Петр Востоков — один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно

взлетевших на музыкальный олимп. Петр увлекся джазом в 16 лет, став участником молодежного биг-бэнда Владимира Сегала при Центральном Доме Культуры Железнодорожников. Закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных (класс ансамбля А.В. Осейчука, класс оркестра А.О. Кролла) в 2009 году. В 2006 году стал выпускником американо-российской образовательной программы Open World, в рамках которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festival (США).

В 2010 году совместно с певицей Дарьей Антоновой создал Большой Джазовый Оркестр (БДО), музыкальным руководителем которого является до сих пор. Вместе с БДО регулярно принимает участие в крупнейших российских и международных фестивалях, таких как «Джаз в Саду Эрмитаж», «Триумф Джаза», Koktebel Jazz Party и многие другие, выступает на главных филармонических и концертных сценах страны, является резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова, активно гастролирует по России. Дебютная пластинка Большого Джазового Оркестра была создана в 2017-ом году в знаменитой 1-ой «Тонстудии» на «Мосфильме». За последние несколько лет Оркестр принял участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах («Большой мюзикл», «Большой джаз», «LAB с Антоном Беляевым») и записи музыки к популярным фильмам и сериалам(«Домашний арест», «Одесский пароход»).

В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии «Радио Джаз 89.1» и обладателем премии «Все Цвета Джаза».

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет

компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и

коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях.

Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана, Ларису Долину, Хиблу Герзмава, Вадима Эйленкрига, Дениса Мацуева и многих других.