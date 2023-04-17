Oркестр Петра Востокова: «Весна идет!»

22 апреля Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит весенний концерт, посвященный музыке Исаака Дунаевского. Для этой программы оркестр выбрал ту часть творчества советского классика, которая напрямую связана с его увлечением «джазами» в 30-х годах прошлого века, и песнями, написанными для таких кинофильмов, как «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Моя любовь» (1940) и др.. Прозвучит как музыкальный текст из партитур оркестров Леонида Утесова, Якова Скоморовского и Алексея Семенова, записавших звуковую дорожку к этим легендарным фильмам, так и оригинальные аранжировки, сделанные позже для современного биг-бэнда такими звездами советского джаза, как Олег Лундстрем, Георгий Гаранян, Виталий Долгов, Николай Левиновский, Владимир Фейертаг и другими. Кроме того, специально для этого концерта БДО готовит собственные версии всеми любимой музыки Исаака Дунаевского.

Петр Востоков — один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно

взлетевших на музыкальный олимп. Петр увлекся джазом в 16 лет, став участником молодежного биг-бэнда Владимира Сегала при Центральном Доме Культуры Железнодорожников. Закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных (класс ансамбля А.В. Осейчука, класс оркестра А.О. Кролла) в 2009 году. В 2006 году стал выпускником американо-российской образовательной программы Open World, в рамках которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festival (США).

В 2010 году совместно с певицей Дарьей Антоновой создал Большой Джазовый Оркестр (БДО),

музыкальным руководителем которого является до сих пор. Вместе с БДО регулярно принимает

участие в крупнейших российских и международных фестивалях, таких как «Джаз в Саду Эрмитаж», «Триумф Джаза», Koktebel Jazz Party и многие другие, выступает на главных филармонических и концертных сценах страны, является резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова, активно гастролирует по России. Дебютная пластинка Большого Джазового Оркестра была создана в 2017-ом году в знаменитой 1-ой «Тонстудии» на «Мосфильме». За последние несколько лет Оркестр принял участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах («Большой мюзикл», «Большой джаз», «LAB с Антоном Беляевым») и записи музыки к популярным фильмам и сериалам («Домашний арест», «Одесский пароход»).

В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии «Радио Джаз 89.1» и обладателем премии «Все Цвета Джаза».

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет

компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и

коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях.

Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана, Ларису Долину, Хиблу Герзмава, Вадима Эйленкрига, Дениса Мацуева и многих других.