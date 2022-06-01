"Время джаза" Петра Востокова

7 июня в Московской консерватории с легендарными джазовыми стандартами и оригинальными интерпретациями классических произведений выступит Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова. Петр Востоков — один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно взлетевших на музыкальный олимп. Участник многочисленных джазовых фестивалей, как в России, так и за рубежом (Дюссельдорф, Стамбул, Баку, Тбилиси и др.), выпускник МССМШ им. Гнесиных (2003 г.) и РАМ им. Гнесиных (2009 г.), он быстро занял лидирующие позиции среди джазовых музыкантов молодого поколения. Пётр уже солирует в трёх важнейших московских биг-бэндах и весьма активен на клубной джазовой сцене.



За последние годы Востоков принимал участие во многих известных джазовых коллективах Москвы, среди которых «Академик-Бэнд» Анатолия Кролла, JVL big-band Виктора Лившица, «Биг-бэнд» Игоря Бутмана, Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема, «Арсенал» Алексея Козлова, ансамбли Виктора Епонешникова, Ивана Фармаковского, Вагифа Садыхова, Якова Окуня, Бориса Фрумкина и многих других. В составе этих коллективов принимал участие в фестивалях и концертах по всей России, а также посетил США, Германию, Австрию, Финляндию, Швейцарию, Грецию, Индию, Турцию, Кипр, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Украину и Белоруссию.



В настоящее время возглавляет свой собственный «Большой Джазовый Оркестр», а также является старшим преподавателем на эстрадно-джазовой кафедре Российской академии музыки им. Гнесиных по классу трубы и ансамбля.



Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2021 агентство, помимо «живых» концертов, реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых музыкальные фильмы онлайн-проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка», праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в «Зарядье», а также концерты международного фестиваля классической музыки «Т Фестиваль», проводимого в Третьяковской галерее на Крымском валу.