JazzWeek: смена декораций

Последний октябрьский чарт от JazzWeek (30 октября 2023 года) бесстрастно зафиксировал полную «смену декораций» по сравнению с сентябрем и драматичную борьбу за вершину. Почти весь месяц первенствовал новый альбом ветерана-трубача Эдди Хендерсона Witness to History, но в последнюю неделю месяца его решительно отодвинул ударник из Гарлема Брендон Сандерс со своим Compton's Finest. Из кумиров сентября в Топ-10 самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов остались только сентябрьский лидер Аллан Харрис, опустившийся на девятое место, Альфредо Родригес (восьмой), да непоколебимый Терелл Стаффорд, сохранивший свою шестую позицию. Среди лейблов в этом месяце безоговорочный лидер Savant c двумя альбомами на первой и третьей позициях. Вся «горячая десятка» сейчас выглядит так:

Brandon Sanders Compton's Finest (Savant)

Eddie Henderson Witness to History (Smoke Sessions)

Richard Baratta Off The Charts (Savant)

Joshua Redman featuring Gabrielle Cavassa where are we (Blue Note)

Hilario Duran and His Latin Jazz Big Band Cry Me A River (Alma)

Terell Stafford Between Two Worlds (Le Coq)

Kurt Elling & Charlie Hunter Superblue: The Iridescent Spree (Edition)

Alfredo Rodriguez Coral Way (Mack Avenue)

Allan Harris Live at The Blue LLama (Love Productions /Live At Blue Llama)

Harold Lopez-Nussa Timba a la Americana (Blue Note)

Леонид АУСКЕРН