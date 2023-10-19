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Не стало Карлы Блей

19.10.2023


Не стало Карлы Блей

17 октября 2023 года, после пяти лет борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием, в своем доме в Уиллоу, Нью-Йорк скончалась в возрасте 87 лет Карла Блей (Carla Bley) – пианистка, композитор и одна из самых ярких фигур в авангардном джазе.

Родилась она в Окленде, Калифорния 11 мая 1936 года в семье этнических шведов. Тогда ее звали Лавелла Мэй Борг. Карлой Блей она стала значительно позже, в 1957 году, после того, как в возрасте 17 лет уехала в Нью-Йорк, нашла работу в клубе Birdland и познакомилась там со своим будущим мужем, джазовым пианистом Полом Блеем, с которым начала выступать вместе. Брак этот продержался десять лет, но Карлой Блей она осталась навсегда.

Это имя громко прогремело в 1971 году, когда Карла выпустила в формате 3LP удивительное сочинение: джазовую оперу Escalator over the Hill – работу, перенасыщенную самыми разнообразными идеями и, в общем-то недооцененную. Но и до того, и после того, Карлу всегда знали в первую очередь, как композитора. Ее музыку, столь же глубокую, сколь и парадоксальную, исполняли Джордж Расселл, Джимми Джуфри, Чарли Хейден, Гэри Бартон. Блей, кстати, написала музыку для первого сольного альбома Ника Мэйсона из Pink Floyd. Сама себя она считала на 99 процентов композитором и лишь на один процент пианисткой. Собственные альбомы она выпускала в самых разных форматах – от комбо до биг-бэнда, в том числе и на собственном независимом лейбле.

Карла была замужем три раза, и все ее избранники – достойные творческие люди. После Пола Блея, которого она, пожалуй, превзошла по известности, ее супругом стал австрийский авангардный трубач и композитор Майкл Мантлер вместе с которым Карла создала несколько совместных проектов. С 1991 года и до последних дней жизни ее мужем был известнейший басист Стив Суоллоу, с которым, похоже, она обрела подлинное семейное счастье.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард
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