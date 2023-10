JazzWeek в сентябре

С началом осени американских радиослушателей-любителей джаза потянуло на ностальгичный джазовый вокал с ласковым, бархатным голосом исполнителя, напоминающим времена Синтары, Нэт Кинг Коула, Беннетта. Именно эти качества отличают новый альбом ветерана Аллана Харриса, который две последние недели сентября занимает первое место в чартах JazzWeek. Собственно, для него это продолжение неуклонного движения вверх по «горячей десятке», где он сместил с вершины бразильца Антониу Адольфо. Выраженных лидеров среди лейблов сентябре не обнаружилось, а список десяти самых популярных джазовых альбомов по состоянию на 25 сентября выглядит так:

Allan Harris Live at The Blue LLama (Love Productions /Live At Blue Llama)

Benny Benack III Third Time's The Charm (La Reserve / Bandstand Presents)

Don Braden Earth Wind and Wonder vol 2 (Creative Perspective)