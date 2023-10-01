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JazzWeek в сентябре

01.10.2023


JazzWeek в сентябре

С началом осени американских радиослушателей-любителей джаза потянуло на ностальгичный джазовый вокал с ласковым, бархатным голосом исполнителя, напоминающим времена Синтары, Нэт Кинг Коула, Беннетта. Именно эти качества отличают новый альбом ветерана Аллана Харриса, который две последние недели сентября занимает первое место в чартах JazzWeek. Собственно, для него это продолжение неуклонного движения вверх по «горячей десятке», где он сместил с вершины бразильца Антониу Адольфо. Выраженных лидеров среди лейблов сентябре не обнаружилось, а список десяти самых популярных джазовых альбомов по состоянию на 25 сентября выглядит так:

Allan Harris Live at The Blue LLama (Love Productions /Live At Blue Llama)

Benny Benack III Third Time's The Charm (La Reserve / Bandstand Presents)

Don Braden Earth Wind and Wonder vol 2 (Creative Perspective)

Alfredo Rodriguez Coral Way (Mack Avenue)

Antonio Adolfo Bossa 65 Celebrating Carlos Lyra and Roberto Menescal (AAM Music)

Terell Stafford Between Two Worlds (Le Coq)

Joe Alterman Plays Les McCann: Big Mo & Little Joe (Alterman Music)

Noah Haidu Standards (Sunnyside)

Bobby Sanabria and Multiverse Big Band Vox Humana (Jazzheads)

14 Jazz Orchestra Islands (Dabon Music)

Леонид АУСКЕРН
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