JazzWeek: Bossa 65 пленила Америку

остается самым популярным у американских поклонников джаза, слушающих его по радио. Приятно, что ветеран бразильского джаза, хорошо известный нашим читателям, добрался до верхней ступени чарта популярности с работой, посвященной музыке двух классиков босса-новы. А в принципе «горячая десятка» за месяц изменилась очень основательно: лишь чемпион июня Луис Хэйес, отступивший на одну ступеньку, и Джо Фэрнсуорт, по-прежнему десятый, в ней удержались – все остальные имена – новые. А вот лидер среди лейблов неизменен: Smoke Sessions с двумя позициями в Топ-10 остается первым. Список приобрел ныне такой вид: