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JazzWeek: Bossa 65 пленила Америку

30.07.2023


JazzWeek: Bossa 65 пленила Америку

Уже две недели по данным JazzWeek на 31 июля 2023 года альбом бразильского пианиста и композитора Антониу Адольфо Bossa 65 Celebrating Carlos Lyra and Roberto Menescal остается самым популярным у американских поклонников джаза, слушающих его по радио. Приятно, что ветеран бразильского джаза, хорошо известный нашим читателям, добрался до верхней ступени чарта популярности с работой, посвященной музыке двух классиков босса-новы. А в принципе «горячая десятка» за месяц изменилась очень основательно: лишь чемпион июня Луис Хэйес, отступивший на одну ступеньку, и Джо Фэрнсуорт, по-прежнему десятый, в ней удержались – все остальные имена – новые. А вот лидер среди лейблов неизменен: Smoke Sessions с двумя позициями в Топ-10 остается первым. Список приобрел ныне такой вид:

Antonio Adolfo Bossa 65 Celebrating Carlos Lyra and Roberto Menescal (AAM Music)

Louis Hayes Exactly Right (Savant)

Dan Wilson Things Eternal (Brother Mister Productions / Mack Avenue)

Don Braden Earth Wind and Wonder vol 2 (Creative Perspective)

Orrin Evans The Red Door (Smoke Sessions)

Anthony Hervey Words From My Horn (Outside In Music)

Dave Bass Dave Bass Trio Vol. 3 (Dave Bass Music)

Mike Clark Plays Herbie Hancock (Sunnyside)

Tim Ray Fire & Rain (Whaling City Sound)

Joe Farnsworth In What Direction Are You Headed? (Smoke Sessions)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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