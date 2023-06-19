EverJazz 2023: как это было

Международный джазовый фестиваль EverJazz отпраздновал свой десятый день рождения грандиозным фестивалем в эти выходные. 17 июня прошёл юбилейный джазовый опен-эйр, который собрал более 4000 поклонников джаза и более 200 музыкантов посреди уральского леса. Поток людей не стихал ни на час, а перед каждой сценой собирались целые толпы.

Иначе и быть не могло, ведь поздравить фестиваль приехали первые лица российского джаза – трубач и амбассадор джазовой музыки Вадим Эйленкриг, виртуозный мультиинструменталист и популяризатор валторны Аркадий Шилклопер. Большой удачей стало и выступление мировых звёзд – легенды современного виолончельного джаза Артёма Манукяна и иорданского гения скрипки Яруба Смараита. Динамичным завершением фестиваля стал концерт короля отечественного рок-н-ролла Дениса Мажукова.

Не подвела и погода – день стоял солнечный, но не слишком жаркий. Музыка звучала на протяжении 9 часов с 3-х фестивальных сцен. Гости гуляли от одной сцены к другой, останавливаясь лишь для того, чтобы получше рассмотреть изящные изделия ручной работы в зоне маркета.

Помимо чистого соснового леса, тёплого солнца и жизнерадостного джаза посетители радовались и принимали участие в разнообразных мастер-классах по рукоделию от росписи пряника до каллиграфии, от макраме до живописи и рассматривали выставку фотографий от ЕЕКЦ «Менора». Гости играли в настольные игры на игротеке и читали книги о джазе на точке магазина «Кофе, книги и другие измерения».

На большом стенде от магазина музыкальных инструментов «Notami» на протяжении всего дня проходили мастер-классы по укулеле и перкуссии. А самым запоминающимся мероприятием, не считая выступления музыкантов, стал мастер-класс по бачате от школы танцев MaxDance, увлёкших своими танцевальными па целый стадион.

Уже по доброй традиции по главной дорожке площадки прошло шествие диксиленд оркестра Kickin’ Jass Orchestra и группы бразильской перкуссии Батукада, создавших атмосферу настоящего карнавала!

За десять лет фестиваль прошёл большой путь от небольшого регионального проекта до масштабного международного события, ежегодно собирающего ведущих джазовых музыкантов со всего мира.

Своим большим вкладом в культурное развитие региона проект заработал статус одного из главных музыкальных фестивалей УрФО.

Благодаря поддержке Министерства культуры Свердловской области и Президентского фонда культурных инициатив вот уже 3 год фестиваль продолжает свою новую традицию – центральная сцена фестиваля превращается в поле столкновения биг-бэндов. В этом году на фестивале выступило целых 7 оркестров, и в этот раз не только джазовых.

Среди традиционного свинга можно было услышать эклектичную смесь академической и современной музыки от Другого Оркестра, классику от Оркестра УрСМШ, Хор Sinatra Singers и Дениса Мажукова, исполнявших вместе рок-н-ролл. Оркестровым хедлайнером стал легендарный валторнист и мультиинструменталист Аркадий Шилклопер, который выступил с 5-метровым альпийским рогом под аккомпанемент биг-бэнда БГФ «Башкортостан».