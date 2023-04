JazzWeek: весна на джазовой улице

Последний апрельский чарт популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей от JazzWeek подтвердил тенденцию, сложившуюся во второй половине месяца: самый популярный альбом – это The Art Of Intimacy Vol. 2 His Muse от прекрасного нью-йоркского трубача Джереми Пелта. Пелт отодвинул триумфаторов прежних недель Лакешу Бенджамин и Эда Черри в глубь «Топ-10», а многие известные исполнители вообще оказались за ее пределами. Зато «Горячая десятка» пополнилась другими известными именами, обновившись наполовину по сравнению с концом марта. Самым успешным лейблом надо признать Smoke Sessions, у которого в «Топ-10» сразу две позиции. Вот как выглядит этот список по данным на 24 апреля:

Jeremy Pelt The Art Of Intimacy Vol. 2 His Muse (High Note)

Eric Reed Black, Brown, and Blue (Smoke Sessions)

Ed Cherry