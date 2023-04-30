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JazzWeek: весна на джазовой улице

30.04.2023


JazzWeek: весна на джазовой улице

Последний апрельский чарт популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей от JazzWeek подтвердил тенденцию, сложившуюся во второй половине месяца: самый популярный альбом – это The Art Of Intimacy Vol. 2 His Muse от прекрасного нью-йоркского трубача Джереми Пелта. Пелт отодвинул триумфаторов прежних недель Лакешу Бенджамин и Эда Черри в глубь «Топ-10», а многие известные исполнители вообще оказались за ее пределами. Зато «Горячая десятка» пополнилась другими известными именами, обновившись наполовину по сравнению с концом марта. Самым успешным лейблом надо признать Smoke Sessions, у которого в «Топ-10» сразу две позиции. Вот как выглядит этот список по данным на 24 апреля:

Jeremy Pelt The Art Of Intimacy Vol. 2 His Muse (High Note)

Eric Reed Black, Brown, and Blue (Smoke Sessions)

Ed Cherry Are We There Yet? (Cellar Music Group)

Billy Childs The Winds Of Change (Mack Avenue)

Lafayette Harris Jr Swingin' Up In Harlem (Savant)

Buster Williams Unalome (Smoke Sessions)

Leon Lee Dorsey ft Mike Clark and Russell Malone Cantaloupe Island (Jazz Avenue 1)

Lakecia Benjamin Phoenix (Whirlwind Recordings)

Diego Rivera Love And Peace (Posi-Tone)

Joe Locke Makram (Circle 9)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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