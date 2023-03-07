X Фестиваль EverJazz: ЛЕТО - СОСНЫ - ДЖАЗ

17 июня семейный фестиваль EverJazz отмечает своё десятилетие юбилейным опен-эйром! Гостей ждёт солнечный день посреди вековых уральских сосен, наполненный самым жизнерадостным джазом, мастер-классами и гастрономическими удовольствиями.

За десять лет существования фестиваль вырос из небольшого регионального проекта в одно из главных музыкальных событий Урала, которое традиционно пройдёт на базе отдыха «Иволга». Шире стала география как гостей, так и музыкантов. Фестиваль неоднократно получал поддержку от Фонда Президентских Грантов, Центра развития туризма и Министерства культуры Свердловской Области.

Одна из главных особенностей фестиваля – это отдельная сцена с большими джазовыми оркестрами. Концерты биг-бэндов на Урале проходят достаточно редко, поэтому возможность увидеть сразу несколько за один день упускать ни в коем случае нельзя.

На фестивале выступит более 150 выдающихся музыкантов со всей России и СНГ, которые познакомят гостей с самыми разнообразными направлениями джазовой музыки. Глубокий этно-джаз, танцевальный фанк или традиционный свинг – 17 июня прозвучат все цвета джаза!

В добрых традициях фестиваля организаторы приглашают гостей приехать всей семьёй и готовят большую программу увлекательных мастер-классов для детей и взрослых, бабушек и дедушек. Посетители фестиваля смогут научиться танцевать джазовые танцы, расписывать пряники, рисовать и даже прокачать навыки английского!

Для отдыха детей от взрослых и взрослых от детей предусмотрена детская зона с профессиональными аниматорами. Праздник дополнится ярмаркой хенд-мейда, игротекой и всевозможными гастрономическими изысками – от душистого гриля до кондитерских шедевров. Фестиваль EverJazz – это летний мини-отпуск для всей семьи, джазовый пикник, где каждый найдёт музыку и развлечения себе по вкусу!

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Свердловской области.

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