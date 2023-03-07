X Фестиваль EverJazz: ЛЕТО - СОСНЫ - ДЖАЗ

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости » X Фестиваль EverJazz: ЛЕТО - СОСНЫ - ДЖАЗ

X Фестиваль EverJazz: ЛЕТО - СОСНЫ - ДЖАЗ

07.03.2023


X Фестиваль EverJazz: ЛЕТО - СОСНЫ - ДЖАЗ

17 июня семейный фестиваль EverJazz отмечает своё десятилетие юбилейным опен-эйром! Гостей ждёт солнечный день посреди вековых уральских сосен, наполненный самым жизнерадостным джазом, мастер-классами и гастрономическими удовольствиями.

За десять лет существования фестиваль вырос из небольшого регионального проекта в одно из главных музыкальных событий Урала, которое традиционно пройдёт на базе отдыха «Иволга». Шире стала география как гостей, так и музыкантов. Фестиваль неоднократно получал поддержку от Фонда Президентских Грантов, Центра развития туризма и Министерства культуры Свердловской Области.

Одна из главных особенностей фестиваля – это отдельная сцена с большими джазовыми оркестрами. Концерты биг-бэндов на Урале проходят достаточно редко, поэтому возможность увидеть сразу несколько за один день упускать ни в коем случае нельзя.

На фестивале выступит более 150 выдающихся музыкантов со всей России и СНГ, которые познакомят гостей с самыми разнообразными направлениями джазовой музыки. Глубокий этно-джаз, танцевальный фанк или традиционный свинг – 17 июня прозвучат все цвета джаза!

В добрых традициях фестиваля организаторы приглашают гостей приехать всей семьёй и готовят большую программу увлекательных мастер-классов для детей и взрослых, бабушек и дедушек. Посетители фестиваля смогут научиться танцевать джазовые танцы, расписывать пряники, рисовать и даже прокачать навыки английского!

Для отдыха детей от взрослых и взрослых от детей предусмотрена детская зона с профессиональными аниматорами. Праздник дополнится ярмаркой хенд-мейда, игротекой и всевозможными гастрономическими изысками – от душистого гриля до кондитерских шедевров. Фестиваль EverJazz – это летний мини-отпуск для всей семьи, джазовый пикник, где каждый найдёт музыку и развлечения себе по вкусу!

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Свердловской области.

______________


стиль
джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
07.03.2023«8 марта каждый День с Вадимом Эйленкригом»
28.02.2023Джаз над Волгой 2023
27.02.2023JazzWeek: зима уходит, джаз остается
12.02.20232-e издание «Джазового словаря»
10.02.2023В Музее музыки покажут документальный фильм «ДЖАЗ 100»
12.01.2023Умер Джефф Бек
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com