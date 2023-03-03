Wayne Shorter (1933-2023): ушла эпоха

2 марта из Нью-Йорка пришла ожидаемая, но оттого не менее печальная новость: в возрасте 89 лет скончался выдающийся джазовый музыкант Уэйн Шортер. Более полувека это имя не сходило со страниц джазовых изданий, более полувека творчество Шортера оказывало сильнейшее влияние на развитие джазовой музыки в целом. Кого потерял мир в его лице, еще только предстоит осмыслить. Пока ясно одно: ушла целая эпоха в джазе.

Уэйн Шортер родился 25 августа 1933 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Саксофонист (тогда он играл на теноре), формировавшийся под влиянием музыки Джона Колтрейна, Сонни Роллинса и Коулмена Хокинса, он впеврые стал широко известен, когда в 1959 году присоединился к Art Blakey’s Jazz Messengers. С этим известным коллективом он проработал пять лет, стал одним из основных композиторов ансамбля. В 1964 – 1970 годах Шортер играл в квинтете Майлса Дэвиса. С этим знаменитым составом он играл сначала на теноре, а затем на сопрано-саксофоне, прошел вместе с Дэвисом все эволюции его творческого стиля, вплоть до раннего фьюжн. Шортер участвовал в записи In A Silent Way в 1969 году. В том же году он записал замечательный альбом Super Nova (признаюсь, один из моих любимых у Шортера) вместе с Чиком Кориа и Джоном МакЛафлином. Идеи музыки фьюжн Шортер развивал далее в 1971 – 1986 годах уже в составе знаменитой группы Weather Report вместе с Джо Завинулом и часто менявшейся ритм-группой. Позже он продолжал блистательную сольную карьеру, записывал много интересных собственных альбомов и участвовал в разнообразных коллаборациях, в частности, с Джони Митчелл и с Карлосом Сантаной. Возможно, лучшим составом позднего Шортера был его квартет, сформированный уже в ХХI веке, с Данило Пересом, Джоном Патитуччи и Брайаном Блэйдом. От активной концертной деятельности Уэйн Шортер отошел только в 2018 году из-за проблем со здоровьем.

За свою долгую карьеру в музыке Шортер был удостоен 12 премий Грэмми, в том числе за достижения в течение всей жизни. В 2017 году он получил престижную шведскую награду Polar Music Prize. Много лет подряд критики DownBeat признавали Шортера лучшим сопрано-саксофонистом. Шортер, практикующий буддист, вел также активную общественную деятельность.

Леонид АУСКЕРН

