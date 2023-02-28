Джаз над Волгой 2023

Ярославское джазовое движение имеет давние и глубокие традиции. Более сорока лет раз в

два года проводится международный фестиваль «Джаз над Волгой», давно получивший

заслуженное признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

«Джаз над Волгой» является старейшим и одним из крупнейших джазовых фестивалей в

России. В 2020 год фестиваль вошел в топ-1000 культурных и туристических брендов нашей

страны, а в 2021 стал культурным брендом региона. Организацией и проведением фестиваля занимаются Ярославская государственная филармония и Ярославский городской джазовый центр.

Фестиваль «Джаз над Волгой» пройдет с 13 по 20 марта 2023 года. Первый концерт фестиваля и его открытие пройдет 13 марта в Большом зале Дворца культуры имени Добрынина.14 марта в Ярославском доме актера планируется проведение двух кинопоказов: историографической картины «Джаз100» (представит ленту Кирилл Мошков) и документального фильма, посвященного советскому и российскому альт-саксофонисту, лидеру джаз-группы

«Архангельск» Владимиру Резицкому (представит байопик Спартак Резицкий). Также в этот

день планируется проведение творческой встречи с бессменнным ведущим фестиваля

музыковедом, заслуженным деятелем искусств России, членом Союза композиторов РФ

профессором Владимиром Борисовичем Фейертагом (Санкт-Петербург). Основной площадкой проведения фестиваля с 15 марта станет Концертный зал имени Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии, где и состоится официальное открытие фестиваля.



В этом году в программе фестиваля акцент будет сделан на высокий уровень отечественных

джазовых исполнителей. В фестивале примут участие коллективы из Москвы, Архангельска,

Воронежа, Ярославля, Санкт-Петербурга, Челябинска, Курска. При этом фестиваль сохраняет

статус международного – среди участников заявлены музыканты из Минска и Нью-Йорка.

Традиционно, в рамках фестиваля на сцене Джазового центра пройдет сателлитная

программа, мастер-классы, ночные jam-session.



Одним из важных направлений фестиваля является поддержка молодых музыкантов и

распространение джазового искусства среди молодежи. В связи с этим состоится XIII-ый конкурс

детских джазовых ансамблей и солистов «Музыкальный родник – детям».Финальный концерт фестиваля состоится 20 марта и по традиции пройдет за пределами Ярославля, на этот раз в селе Пречистое Первомайского района.



В преддверии фестиваля 1 марта в 11:00 состоится пресс-конференция, которая пройдет в

Organic Coffee по адресу ул. Кирова, 13 (2-й этаж). Пресс-конференция будет транслироваться

онлайн на официальных страницах социальных сетей Ярославской филармонии.

Регистрация представителей СМИ на пресс-конференцию:



ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ

XX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДЖАЗ НАД ВОЛГОЙ»

13 марта (понедельник) в 19:00 ДК им. Добрынина

Открытие фестиваля (I)

1. Valery Pavlushov's Big Band п/у Владимира Воробьёва (Ярославль)

2. Ярославский диксиленд (Ярославль)

14 марта (вторник) Ярославский дом актёра

12.00 презентация фильма «Джаз 100» (представляет автор - Кирилл Мошков)

17.00 презентация фильма «Владимир Резицкий: Джаз-Архангел»

(представляет автор - Спартак Резицкий)

По окончании творческая встреча с В.Б. Фейертагом (Санкт-Петербург)

15 марта (среда) в 18.30 Ярославская государственная филармония

Открытие фестиваля (II)

1.1. "Overdrive Blues Band" Сергея Кузнецова (Ярославль)

1.2. "KS Jazz" Ксении Селезнёвой (Ярославль/Москва)

2. «Уральский диксиленд Игоря Бурко» (Челябинск)

22:30 Jam-session в Джазовом центре. Перед началом – выступление ансамблей

16 марта (четверг) в 18.30 Ярославская государственная филармония

1.1. Диана Кубасова и трио Андрея Мартыненко (Ярославль)

1.2. Квартет Ильи Ершова (Ярославль/Москва)

2. Карина Кожевникова и «Круглый бенд» Алексея Круглова (Воронеж/Москва)

22:30 Jam-session в Джазовом центре. Перед началом – выступление ансамблей

17 марта (пятница) в 18.30 Ярославская государственная филармония

1. Трио Владимира Нестеренко (Москва)

2. Трио Леонида Винцкевича (Курск/Москва)

22:00 Jam-session в Джазовом центре. Перед началом – выступление ансамблей

18 марта (суббота) в 18.00 Ярославская государственная филармония

1. Трио Евгения Сивцова (Москва)

2. "Groove Factory" (Нью-Йорк/Москва)

22:00 Jam-session в Джазовом центре.

19 марта (воскресенье) в 18.00 Ярославская государственная филармония

Закрытие фестиваля (I)

2. Вокальный ансамбль «Камерата» и арт-ансамбль Тима Дорофеева (Минск/Архангельск)

3. Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва)

22:00 Jam-session в Джазовом центре.

20 марта (понедельник) в 18.00 Поселок Пречистое, Первомайский межпоселенческий дом

культуры (ул. Ярославская д. 92)

Закрытие фестиваля (II)

Ведущий концертов фестиваля – Заслуженный деятель искусств РФ

Владимир Борисович Фейертаг (Санкт-Петербург)