Джаз над Волгой 2023

Ярославское джазовое движение имеет давние и глубокие традиции. Более сорока лет раз в
два года проводится международный фестиваль «Джаз над Волгой», давно получивший
заслуженное признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
«Джаз над Волгой» является старейшим и одним из крупнейших джазовых фестивалей в
России. В 2020 год фестиваль вошел в топ-1000 культурных и туристических брендов нашей
страны, а в 2021 стал культурным брендом региона. Организацией и проведением фестиваля занимаются Ярославская государственная филармония и Ярославский городской джазовый центр.
Фестиваль «Джаз над Волгой» пройдет с 13 по 20 марта 2023 года. Первый концерт фестиваля и его открытие пройдет 13 марта в Большом зале Дворца культуры имени Добрынина.14 марта в Ярославском доме актера планируется проведение двух кинопоказов: историографической картины «Джаз100» (представит ленту Кирилл Мошков) и документального фильма, посвященного советскому и российскому альт-саксофонисту, лидеру джаз-группы
«Архангельск» Владимиру Резицкому (представит байопик Спартак Резицкий). Также в этот
день планируется проведение творческой встречи с бессменнным ведущим фестиваля
музыковедом, заслуженным деятелем искусств России, членом Союза композиторов РФ
профессором Владимиром Борисовичем Фейертагом (Санкт-Петербург). Основной площадкой проведения фестиваля с 15 марта станет Концертный зал имени Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии, где и состоится официальное открытие фестиваля.
В этом году в программе фестиваля акцент будет сделан на высокий уровень отечественных
джазовых исполнителей. В фестивале примут участие коллективы из Москвы, Архангельска,
Воронежа, Ярославля, Санкт-Петербурга, Челябинска, Курска. При этом фестиваль сохраняет
статус международного – среди участников заявлены музыканты из Минска и Нью-Йорка.
Традиционно, в рамках фестиваля на сцене Джазового центра пройдет сателлитная
программа, мастер-классы, ночные jam-session.
Одним из важных направлений фестиваля является поддержка молодых музыкантов и
распространение джазового искусства среди молодежи. В связи с этим состоится XIII-ый конкурс
детских джазовых ансамблей и солистов «Музыкальный родник – детям».Финальный концерт фестиваля состоится 20 марта и по традиции пройдет за пределами Ярославля, на этот раз в селе Пречистое Первомайского района.
В преддверии фестиваля 1 марта в 11:00 состоится пресс-конференция, которая пройдет в
Organic Coffee по адресу ул. Кирова, 13 (2-й этаж). Пресс-конференция будет транслироваться
онлайн на официальных страницах социальных сетей Ярославской филармонии.
Регистрация представителей СМИ на пресс-конференцию:
ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ
XX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДЖАЗ НАД ВОЛГОЙ»
13 марта (понедельник) в 19:00 ДК им. Добрынина
Открытие фестиваля (I)
1. Valery Pavlushov's Big Band п/у Владимира Воробьёва (Ярославль)
2. Ярославский диксиленд (Ярославль)
14 марта (вторник) Ярославский дом актёра
12.00 презентация фильма «Джаз 100» (представляет автор - Кирилл Мошков)
17.00 презентация фильма «Владимир Резицкий: Джаз-Архангел»
(представляет автор - Спартак Резицкий)
По окончании творческая встреча с В.Б. Фейертагом (Санкт-Петербург)
15 марта (среда) в 18.30 Ярославская государственная филармония
Открытие фестиваля (II)
1.1. "Overdrive Blues Band" Сергея Кузнецова (Ярославль)
1.2. "KS Jazz" Ксении Селезнёвой (Ярославль/Москва)
2. «Уральский диксиленд Игоря Бурко» (Челябинск)
22:30 Jam-session в Джазовом центре. Перед началом – выступление ансамблей
16 марта (четверг) в 18.30 Ярославская государственная филармония
1.1. Диана Кубасова и трио Андрея Мартыненко (Ярославль)
1.2. Квартет Ильи Ершова (Ярославль/Москва)
2. Карина Кожевникова и «Круглый бенд» Алексея Круглова (Воронеж/Москва)
22:30 Jam-session в Джазовом центре. Перед началом – выступление ансамблей
17 марта (пятница) в 18.30 Ярославская государственная филармония
1. Трио Владимира Нестеренко (Москва)
2. Трио Леонида Винцкевича (Курск/Москва)
22:00 Jam-session в Джазовом центре. Перед началом – выступление ансамблей
18 марта (суббота) в 18.00 Ярославская государственная филармония
1. Трио Евгения Сивцова (Москва)
2. "Groove Factory" (Нью-Йорк/Москва)
22:00 Jam-session в Джазовом центре.
19 марта (воскресенье) в 18.00 Ярославская государственная филармония
Закрытие фестиваля (I)
2. Вокальный ансамбль «Камерата» и арт-ансамбль Тима Дорофеева (Минск/Архангельск)
3. Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва)
22:00 Jam-session в Джазовом центре.
20 марта (понедельник) в 18.00 Поселок Пречистое, Первомайский межпоселенческий дом
культуры (ул. Ярославская д. 92)
Закрытие фестиваля (II)
Ведущий концертов фестиваля – Заслуженный деятель искусств РФ
Владимир Борисович Фейертаг (Санкт-Петербург)