JazzWeek: зима уходит, джаз остается

Конец февраля 2023 года. JazzWeek опубликовал свой чарт по состоянию на 27 февраля. «Горячая десятка» самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов, надо сказать, обновилась основательно. На первом месте уже две недели держится опытный, но, возможно, не самый знаменитый гитарист Эд Черри со своим альбомом Are We There Yet? В январе его в принципе не было в первой десятке. Триумфаторы прошлых чартов, Хьюстон Персон, Самара Джой, в Топ-10 удержались, а Самара вообще крепко стоит второй уже которую неделю. Среди лейблов безусловно лидерство