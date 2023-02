JazzWeek: зима уходит, джаз остается

Конец февраля 2023 года. JazzWeek опубликовал свой чарт по состоянию на 27 февраля. «Горячая десятка» самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов, надо сказать, обновилась основательно. На первом месте уже две недели держится опытный, но, возможно, не самый знаменитый гитарист Эд Черри со своим альбомом Are We There Yet? В январе его в принципе не было в первой десятке. Триумфаторы прошлых чартов, Хьюстон Персон, Самара Джой, в Топ-10 удержались, а Самара вообще крепко стоит второй уже которую неделю. Среди лейблов безусловно лидерство

Cellar Music Group: две позиции в Топ-10, причем одна из них – первое место! Вот так выглядит этот список сейчас:

Ed Cherry Are We There Yet? (Cellar Music Group)

Samara Joy Linger Awhile (Verve)

Gilbert Castellanos Espérame en el Cielo (Z Note)

Lakecia Benjamin Phoenix (Whirlwind Recordings)

Delfayo Marsalis Uptown Jazz Orchestra Uptown on Mardi Gras Day (Troubadur Jass)

Dave Stryker Prime (Strikezone)

The Heavy Hitters The Heavy Hitters (Cellar Music Group)

Houston Person Reminiscing at Rudy's (HighNote)

3D Jazz Trio 9 to 5 (Diva Jazz)

Arturo Sandoval Rhythm & Soul (MetaJAX)

Леонид АУСКЕРН