В Музее музыки покажут документальный фильм «ДЖАЗ 100»

13 февраля специальный кинопоказ состоится в рамках финисажа выставки
«ДЖАЗ!100!PОССИЯ!», подготовленной при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Организаторы мероприятия Российский национальный музей музыки и Фонд Игоря
Бутмана. Специальный гость события — российский саксофонист, народный артист России
Игорь Бутман.
«Джаз 100» режиссёра Александра Брынцева - первая документальная лента об
отечественном джазе, собравшая воедино всё богатство уникальных материалов и исторических
фактов за прошедшие 100 лет. Зрителям представят более 600 уникальных фотографий, 95
аудиотреков — от исторических записей 1920-30-х гг. до новейших работ российских джазменов,
кинохронику советской эпохи и современные съёмки. В кадре и за кадром историю джаза
рассказывают ведущие музыканты страны: Игорь Бутман, Лариса Долина, Даниил Крамер,
Алексей Козлов, Давид Голощёкин и многие другие. Специальный показ картины пройдёт в
преддверии её выхода в публичный прокат.
«Юбилейный год джаза продолжается. Фильм и выставка акцентируют внимание на
разных деталях формирования направления. Вместе они наиболее полно знакомят с историей
джаза»,- отметил генеральный директор музея Михаил Брызгалов.
Для посетителей мероприятия состоится экскурсия по выставке с её куратором, а также
автором сценария фильма — редактором журнала «Джаз.Ру» Кириллом Мошковым.
В выставочных залах собраны свыше полутысячи уникальных экспонатов, которые
специально для проекта предоставили ведущие джазовые музыканты, деятели культуры и их
наследники. Пространства выставки стали местом проведения концертов, мастер-классов и лекций именитых представителей отечественного джаза.
Что: Финисаж выставки «ДЖАЗ!100!РОССИЯ!»
Где: Российский национальный музей музыки, Фадеева, 4
Когда: 13 февраля 2023 г., 14.00 – сбор гостей, 15:00 – пресс-подход, 15:40 – начало кинопоказа