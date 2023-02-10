В Музее музыки покажут документальный фильм «ДЖАЗ 100»

13 февраля специальный кинопоказ состоится в рамках финисажа выставки

«ДЖАЗ!100!PОССИЯ!», подготовленной при поддержке Министерства культуры Российской

Федерации. Организаторы мероприятия Российский национальный музей музыки и Фонд Игоря

Бутмана. Специальный гость события — российский саксофонист, народный артист России

Игорь Бутман.

«Джаз 100» режиссёра Александра Брынцева - первая документальная лента об

отечественном джазе, собравшая воедино всё богатство уникальных материалов и исторических

фактов за прошедшие 100 лет. Зрителям представят более 600 уникальных фотографий, 95

аудиотреков — от исторических записей 1920-30-х гг. до новейших работ российских джазменов,

кинохронику советской эпохи и современные съёмки. В кадре и за кадром историю джаза

рассказывают ведущие музыканты страны: Игорь Бутман, Лариса Долина, Даниил Крамер,

Алексей Козлов, Давид Голощёкин и многие другие. Специальный показ картины пройдёт в

преддверии её выхода в публичный прокат.

«Юбилейный год джаза продолжается. Фильм и выставка акцентируют внимание на

разных деталях формирования направления. Вместе они наиболее полно знакомят с историей

джаза»,- отметил генеральный директор музея Михаил Брызгалов.

Для посетителей мероприятия состоится экскурсия по выставке с её куратором, а также

автором сценария фильма — редактором журнала «Джаз.Ру» Кириллом Мошковым.

В выставочных залах собраны свыше полутысячи уникальных экспонатов, которые

специально для проекта предоставили ведущие джазовые музыканты, деятели культуры и их

наследники. Пространства выставки стали местом проведения концертов, мастер-классов и лекций именитых представителей отечественного джаза.



Что: Финисаж выставки «ДЖАЗ!100!РОССИЯ!»

Где: Российский национальный музей музыки, Фадеева, 4

Когда: 13 февраля 2023 г., 14.00 – сбор гостей, 15:00 – пресс-подход, 15:40 – начало кинопоказа



