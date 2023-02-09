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SIRIUS JAZZ DAYS

09.02.2023


SIRIUS JAZZ DAYS

С 7 по 9 марта в Парке науки и искусства «Сириус» пройдет проект SIRIUS JAZZ
DAYS. Традиционно он состоится в сотрудничестве с ведущим джазменом страны
Игорем Бутманом. Трехдневный музыкальный марафон объединит ведущих
представителей жанра из России, Индонезии и Турции.


SIRIUS JAZZ DAYS – это проект, который ежегодно проходит в Парке науки и искусства
«Сириус» с 2018 года и объединяет наиболее ярких представителей джаза со всего мира.
Хедлайнер проекта – народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. Маэстро
традиционно представляет публике не только известных, состоявшихся музыкантов, но и
знакомит с новыми именами. В текущем году проект откроет новый концертный сезон на
федеральной территории и пройдет в формате трехдневного музыкального марафона.
Дополнением к концертной программе станут творческие встречи, просветительский
лекторий и мастер-классы артистов.


7 марта. Игорь Бутман, Фантине и Московский джазовый оркестр
Игоря Бутмана по праву называют главным послом российского джазового искусства на
мировой сцене. Более 20 лет маэстро возглавляет Московский джазовый оркестр,
зарекомендовавший себя как один из ведущих джазовых коллективов мира. Только за
прошедший год музыканты дали 170 концертов, среди которых выступления в рамках
грандиозного тура по всей России, а также гастроли в Узбекистане, Турции, Арабских
Эмиратах и Таиланде, участие в 10 международных фестивалях.
В течение почти 10 лет Игорь Бутман и его биг-бэнд активно сотрудничают с уникальной
певицей доминиканско-русского происхождения Фантине. Обладая оригинальной
вокальной манерой исполнения, певица одинаково виртуозно исполняет музыку в любом
жанре от джаза и соула до латиноамериканского и современного инди-поп-направления.
Широкую известность Фантине принесло участие в проекте «Голос» в 2020 году.


8 марта. Keubitbit Band (Индонезия) и Alexander Dovgopoly Project (Россия)
Откроет праздничный вечер 8 Марта колоритное выступление этнической группы Keubitbit
Band из Индонезии. Музыканты обращаются к духу и утонченности музыки острова
Суматра, уходящей корнями в культуру народа ачех. Познавая музыкальную традицию
этого народа, артисты облекают ее в современную форму. Уникальность коллектива
определяется единством звучания национальных ударных и духовых – рапа'и и серуне
кале, мелодикой ближневосточных мотивов, дополненных уникальной ритмикой этих
инструментов. В составе коллектива:
Сафрулла (бэнд-лидер, вокалист, басист, продюсер);
Индра Фахми Хаким (ударные);
Раден Трио Ананда (саксофон, серуне кале);
Мадра Примана (клавишные);
Теуку Хариансиа (рапа’и 1);
Индра Маулана (рапа’и 2).


Во втором отделении на сцену выйдет Александр Довгополый – топовый фанк, соул,
джаз-саксофонист России, блестящий мультиинструменталист и композитор, мастер
грува, красивых гармоний и чувственных мелодий, баритон-саксофонист и флейтист
Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и неизменный участник
крупнейших российских джазовых фестивалей.
Музыкант выступит с собственным коллективом – Alexander Dovgopoly Project. В его
составе:
Александр Довгополый (альт-саксофон, флейта, EWI AKAI);
Дарья Громова (вокал);
Владимир Нестеренко (клавишные, орган);
Николай Куликов (гитара);
Петр Дольский (бас-гитара);
Алексей Козловский (ударные);
Егор Балабанов (труба).


9 марта. Квартет Олега и Натальи Бутман (Россия) и Eylül Ergül & Önder Focan «Nat
King Cole» Project (Турция)
В первом отделении на сцену выйдет Квартет Олега и Натальи Бутман – проект яркого
творческого тандема, признанного бренда на мировой джазовой сцене. В его составе:
Олег Бутман (барабаны);
Наталья Бутман (вокал, рояль);
Дмитрий Мосьпан (саксофон);
Николай Затолочный (контрабас).
Отличительная особенность коллектива – исполнение известных, любимых мелодий в
новом прочтении и уникальных аранжировках. Основатели квартета – Олег и Наталья
Бутман – вместе уже 16 лет. За это время музыканты записали 8 сольных альбомов, а
также 6 DVD живых концертов с мировыми звездами джаза, среди которых Эрик
Мариенталь, Рэнди Брекер, Туливу-Донна Камбербэтч.


Завершит вечер выступление Eylül Ergül & Önder Focan c программой «Nat King Cole»
Project.
Эйлюль Эргюль (фортепиано и вокал) – молодая и талантливая джазовая
исполнительница – и Ондер Фокан (гитара) – известный турецкий джазовый музыкант, на
счету которого 17 записанных альбомов – представят уникальную программу с музыкой
Нэта Кинга Коула в его классическом формате: вокал в связке с фортепиано, гитарой,
басом и ударными. Также репертуар ансамбля включает в себя современные композиции
и аранжировки народных песен. Вместе с ведущими солистами в составе квартета в этот
вечер выступят два молодых и талантливых музыканта: Эрен Кутлу (контрабас) и Бурак
Джихангирли (ударные). Выступление коллектива состоится при поддержке Akra Hotels.
Все концерты SIRIUS JAZZ DAYS пройдут в Большом зале Парка науки и искусства
«Сириус». Начало в 19:00.


Билеты можно приобрести на https://parksirius.ru/cultural


стиль
джаз
страна
Россия
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