JazzWeek в январе 2023-го

После рождественских и новогодних праздников американские любители джаза, по крайней мере, те, кто слушает эту музыку по радио, не забыли своих прошлогодних любимцев. Во всяком случае, в Топ-10 согласно данным JazzWeek на 30 января много тех, кто в прошлые недели занимал первое место в списках популярности. Это и Самара Джой, и Эммет Коэн, и Артуро Сандоваль. Но первое место в последнюю январскую неделю занял неуклонно поднимавшийся вверх ветеран тенор-саксофонист Хьюстон Персон со своей новой работой Reminiscing at Rudy's. Самым успешным лейблом можно назвать клубный