JazzWeek в январе 2023-го

После рождественских и новогодних праздников американские любители джаза, по крайней мере, те, кто слушает эту музыку по радио, не забыли своих прошлогодних любимцев. Во всяком случае, в Топ-10 согласно данным JazzWeek на 30 января много тех, кто в прошлые недели занимал первое место в списках популярности. Это и Самара Джой, и Эммет Коэн, и Артуро Сандоваль. Но первое место в последнюю январскую неделю занял неуклонно поднимавшийся вверх ветеран тенор-саксофонист Хьюстон Персон со своей новой работой Reminiscing at Rudy's. Самым успешным лейблом можно назвать клубный

Smoke Sessions со сразу двумя позициями в перовой десятке популярных альбомов. Весь Топ-10 выглядит так:

Houston Person Reminiscing at Rudy's (HighNote)

Samara Joy Linger Awhile (Verve)

Emmet Cohen Uptown in Orbit (Mack Avenue)

Bobby Watson Back Home In Kansas City (Smoke Sessions)

Nicholas Payton The Couch Sessions (Smoke Sessions)

Arturo Sandoval Rhythm & Soul (MetaJAX)

Rodney Whitacker Oasis: The Music of Gregg Hill (Origin)

Terri Lyne Carrington New Standards Vol 1 (Candid)

Jason Marshall New Beginnings (Cellar Music Group)

Ron Carter Finding The Right Notes (In + Out)

Леонид АУСКЕРН