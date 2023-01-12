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Умер Джефф Бек

12.01.2023


Умер Джефф Бек

10 января 2023 года от бактериального менингита скончался выдающийся британский гитарист Джефф Бек (Jeff Beck). Ему было 78 лет. Вклад этого мастера в развитие таких направлений, как блюз-рок, хард-рок и джаз-рок трудно переоценить. Джаз-рок он «открыл» практически одновременно с Майлсом Дэвисом (альбом Becki-Ola, 1969), а альбом 1976 года Wired, на мой взгляд, относится к лучшим образцам этого стиля.

Джеффри Арнольд Бек родился 24 июня 1944 года в Уоллингтоне, графство Суррей. Профессионально играть он начал в 60-х годах в группах Screaming Lord Sutch и Тhe Savages. В 1965 году он вошел в состав Yardbirds, заменив там Клэптона (его самого сменил в роли ведущего гитариста в 1966 году Джимми Пейдж). В 1967 году он организовал ансамбль Jeff Beck Group с Родом Стюартом в роли вокалиста и Ронни Вудом на басу. В 1969 году появилась группа Beck, Bogert & Appice, просуществовавшая до 1974 года, после чего Бек предпочитал преимущественно сольную карьеру, продолжавшуюся практически до последних дней жизни.

Журнал Rolling Stone включил его в список ста лучших гитаристов мира (пятое место). Бек – обладатель семи премий Грэмми, и был дважды введен в Зал Славы рок-н-ролла (в 1992 году, как член Yardbirds, а в 2009 году – как солист.

Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
блюз-рок, фьюжн
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