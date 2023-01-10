New/Open Showcase Festival 2023

Четвертый ежегодный New/Open Showcase Festival пройдет в Екатеринбурге 11–12 февраля.

Площадка проведения – культурно-выставочный комплекс «Синара Центр». Архитектурный ансамбль построен в 1824 году при участии уральского архитектора Михаила Малахова. Почти 200 лет спустя он соберет в своих стенах самых идейных музыкантов со всей страны и ключевых представителей индустрии.

Каждая группа-участник фестиваля проведет короткий концерт и представит музыкальный проект. Самые убедительные из них получат до 300 000 рублей на его реализацию (запись альбома, съемка клипа и многое другое). Общий грантовый фонд – 1 500 000 рублей.

Напомним, в прошлом году организаторы фестиваля наградили десять музыкальных коллективов, упростив тем самым выпуск таких альбомов как «Истоки» (POLE), «Слон» (The OMY), «Обряды» (hodíla ízba) и реализацию еще нескольких проектов.

Организаторы объявят 30 участников этого года в ближайшие дни. Еще двое будут определены на следующей неделе. Ими станут лучшие студенты совместных с «Мастерами» курсов: «Как зарабатывать на музыке» https://vk.cc/cgJox5 и «Как устроен менеджмент артиста» https://vk.cc/ci9Ys4. Успевайте сделать финальное задание до 15 января и побороться за участие в фестивале.

Любой желающий сможет бесплатно посетить концерты прошедших отбор групп, а также принять участие во всех образовательных и консультационных мероприятиях New/Open Showcase Festival. «Приехав на фестиваль, вы сможете сделать почти всё то же самое, что и его участники. Исключение – выступление на его сцене и выигрыш денег», – отмечают организаторы. Какие именно мероприятия запланированы вы узнаете в течение января.

11–12 февраля. «Синара Центр». New/Open Showcase Festival.