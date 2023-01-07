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Max Roach Day 2023

07.01.2023


Max Roach Day 2023

В 2024 году все джазовое сообщество будет отмечать столетие со дня рождения выдающегося барабанщика Макса Роуча. Но в нью-йоркском Бруклине готовиться к этой дате начинают уже в этом году. 10 января 2023 года, в его 99-й день рождения в Skylight Gallery пройдет специальное мероприятие памяти Макса Роуча, организованное совместно джазовым обществом Central Brooklyn Jazz Consortium и Concord Baptist Church of Christ. Именно в стенах этого храма юный Макс впервые сел за ударную установку.

О Роуче будет говорить представитель Церкви Христа, профессор Гленн МакМиллан, а также джазовые музыканты, которым довелось работать с Максом – Сесил Бриджуотер, Акуа Диксон, Уоррен Смит, Реджи Уоркмэн. Ансамбль Dwayne "Cook" Broadnax Trio даст концерт.

Семья Роучей переселилась в Бруклин из родной Северной Каролины в конце 20-х годов. Она посещала вышеупомянутую баптистскую церковь. Там Макс и начал играть – сперва на горне, а затем уже на ударных. Уже старшим школьником он получил приглашение от самого Дюка Эллингтона сыграть с его оркестром серию концертов в бруклинском Paramount Theater. Макс революционизировал технику игры на ударных, создал особые ритмические паттерны, давшие последующим поколениям ударников ритмическую свободу и гораздо больше пространства. Вместе с Диззи Гиллеспи, Чарли Паркером, Бадом Пауэллом и Чарльзом Мингусом он играл в историческом концерте Jazz at Massey Hall, апофеозе бопа. Позже, вместье с Мингусом, он основал лейбл Debut Records. Роуч был активным участником борьбы за гражданские права темнокожих американцев.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
боп
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