Max Roach Day 2023

В 2024 году все джазовое сообщество будет отмечать столетие со дня рождения выдающегося барабанщика Макса Роуча. Но в нью-йоркском Бруклине готовиться к этой дате начинают уже в этом году. 10 января 2023 года, в его 99-й день рождения в Skylight Gallery пройдет специальное мероприятие памяти Макса Роуча, организованное совместно джазовым обществом Central Brooklyn Jazz Consortium и Concord Baptist Church of Christ. Именно в стенах этого храма юный Макс впервые сел за ударную установку.

О Роуче будет говорить представитель Церкви Христа, профессор Гленн МакМиллан, а также джазовые музыканты, которым довелось работать с Максом – Сесил Бриджуотер, Акуа Диксон, Уоррен Смит, Реджи Уоркмэн. Ансамбль Dwayne "Cook" Broadnax Trio даст концерт.

Семья Роучей переселилась в Бруклин из родной Северной Каролины в конце 20-х годов. Она посещала вышеупомянутую баптистскую церковь. Там Макс и начал играть – сперва на горне, а затем уже на ударных. Уже старшим школьником он получил приглашение от самого Дюка Эллингтона сыграть с его оркестром серию концертов в бруклинском Paramount Theater. Макс революционизировал технику игры на ударных, создал особые ритмические паттерны, давшие последующим поколениям ударников ритмическую свободу и гораздо больше пространства. Вместе с Диззи Гиллеспи, Чарли Паркером, Бадом Пауэллом и Чарльзом Мингусом он играл в историческом концерте Jazz at Massey Hall, апофеозе бопа. Позже, вместье с Мингусом, он основал лейбл Debut Records. Роуч был активным участником борьбы за гражданские права темнокожих американцев.

Леонид АУСКЕРН