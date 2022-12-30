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JazzWeek: итоги года

30.12.2022


JazzWeek: итоги года

Вместо обычного обзора декабрьских предпочтений американских любителей послушать джаз по радио, на сей раз публикуем несколько иной вариант «Топ-10» от JazzWeek. Это итоги года, то есть десятка самых популярных джазовых альбомов за все 52 недели 2022 года. Список своеобразный, у него свои закономерности. Например, самый популярный альбом года – это Dear Love от Джазмейи Хорн: он и на первом месте был, и целых 25 недель попадал в чарты. Но вот уже для второго места, альбома Диего Риверы Mestizo, ситуация выглядит иначе: он ни в одну из недель не был первым, но зато больше всех фигурировал в чартах – целых 36 недель! В общем, с учетом всех этих факторов десятка самых популярных джазовых альбомов выстроилась так:

Jazzmeia Horn Dear Love (Empress Legacy Records)

Diego Rivera Mestizo (Posi-Tone Records)

Alvin Queen Trio Night Train To Copenhagen (Stunt Records)

Steve Davis Bluesthetic (Smoke Sessions Records)

Bill O’Connell A Change Is Gonna Come (Savant)

Catherine Russell Send For Me (Dot Time Records)

Cyrus Chestnut My Father's Hands (HighNote)

Joey Alexander Origin (Mack Avenue)

Jeremy Pelt Soundtrack (HighNote)

Joe Alterman The Upside Of Down (Ropeadope)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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