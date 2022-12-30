JazzWeek: итоги года

Вместо обычного обзора декабрьских предпочтений американских любителей послушать джаз по радио, на сей раз публикуем несколько иной вариант «Топ-10» от JazzWeek. Это итоги года, то есть десятка самых популярных джазовых альбомов за все 52 недели 2022 года. Список своеобразный, у него свои закономерности. Например, самый популярный альбом года – это Dear Love от Джазмейи Хорн: он и на первом месте был, и целых 25 недель попадал в чарты. Но вот уже для второго места, альбома Диего Риверы Mestizo, ситуация выглядит иначе: он ни в одну из недель не был первым, но зато больше всех фигурировал в чартах – целых 36 недель! В общем, с учетом всех этих факторов десятка самых популярных джазовых альбомов выстроилась так:

Jazzmeia Horn Dear Love