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Главная » новости » Потери – 2022

Потери – 2022

29.12.2022


Потери – 2022

Как обычно, на финише года мы обновляем скорбный мартиролог, вспоминаем музыкантов, как правило, работавших в близких нашему сайту сферах, которых мы потеряли в уходящем 2022-м. Увы, их было много…

Мария Мерида (5.6.1925 – 4.1.2022) – испанская фолк-певица

Харпдог Браун (28.1.1962 – 7.1.2022) – канадский блюзмен, вокалист и харпер

Хан Джамал (Уоррен Роберт Чизборо, 23.7.1946 – 10.1.2022) – американский джазовый вибрафонист, игравший также на маримбе

Ронни Спектор (Вероника Иветт Беннетт, 10.8.1943 – 12.1.2022) – американская певица, бывшая жена Фила Спектора, лидер женской вокальной группы The Ronettes, входит в список 100 лучших певцов от журнала Rolling Stone

Фред ван Хоув (19.2.1937 – 13.1.2022) – бельгийский джазовый пианист и композитор, один из пионеров европейского фри-джаза

Бадал Рой (Амарендра Рой Чоудхури, 16.10.1939 – 18.1.2022) – индийский таблист, активно работавший в джазе и world music. Умер от КОВИД.

Эмиль Мангельсдорф (11.4.1925 – 20.1.2022) – немецкий джазовый альт-саксофонист. Преследовался при нацизме, как член движения «Свинговая молодежь». Играл свинг и боп.

Мит Лоуф (Марвин Ли Эдей, 27.9.1947 – 20.1.2022) – известный американский рок-вокалист, а также киноактер.

Биджи Одэйр (Бобби Горин Лонг, 11.12.1937 – 23.1.2022) – американская джазовая пианистка, лидер собственного трио и частый партнер многих джазовых знаменитостей.

Сил Джонсон (1.7.1936 – 6.2.2022) – американский вокалист, работавший в стилях соул и блюз.

Збигнев Намысловский (9.9.1939 – 7.2.2022) – крупнейший мастер польского джаза, бэнд-лидер, саксофонист и композитор.

Иэн МакДональд (25.6.1946 – 9.2.2022) – британский мультиинструменталист, один из основателей King Crimson и Foreigner.

Гэри Брукер (29.5.1945 – 19.2.2022) – британский вокалист и клавишник, видный представитель прог-рока, основатель и лидер Procol Harum.

Карлос Барбоза-Лима (17.12.1944 – 23.2.2022) – бразильский гитарист в сфере джаза и академической музыки.

Рон Майлс (Рональд Гленн Майлс, 9.5.1963 – 8.3.2022) – американский джазовый трубач.

Тина Мэй (Дафна Кристина Мэй, 30.3.1961 – 26.3.2022) – британская джазовая вокалистка.

Чарнетт Моффетт (10.6.1967 – 11.4.2022) – американский джазовый басист.

Гитар Шорти (Дэвид Уильям Кирни, 8.9.1934 – 20.4.2022) – известный американский блюзовый гитарист и певец.

Клаус Шульце (4.8.1947 – 26.4.2022) – немецкий клавишник и композитор, отец Берлинской школы электронной музыки, создатель Tangerine Dream.

Боб Барнард (Роберт Грэм Барнард, 24.11.1933 – 7.5.2022) – австралийский джазовый трубач.

Бен Мур (Бенджамин Мур, 7.8.1941 – 12.5.2022) – американский певец стиля соул, участник The Blind Boys of Alabama

Вангелис (Эвангелос Папатанассиу, 29.3.1943 – 17.5.2022) – греческий композитор, входил в трио Aphrodite’s Child, позже – мастер электронной музыки

Пол Плимли (16.3.1953 – 18.5.2022) – канадский пианист и вибрафонист в сфере фри-джаза

Жан-Луи Шотемп (6.8.1931 – 25.5.2022) – французский джазовый саксофонист

Алан Уайт (14.6.1949 – 26.5.2022) – британский барабанщик, работавший в группе Yes и со многими рок-звездами

Стив Брафтон (20.5.1950 – 29.5.2022) – британский рок-барабанщик, игравший в Edgar Broughton Band.

Грэчан Монкур III (3.6.1937 – 3.6.2022) – американский джазовый тромбонист

Михаил Владимиров (Михаил Иванович Владимиров, 26.1.1967 – 6.6.2022) – российский рок-гитарист, работавший с группами «Мифы» и «Чиж & Co».

Вольфганг Райзингер (16.7.1955 – 8.6.2022) – австрийский джазовый перкуссионист

Джим Шволл (12.11.1942 – 19.6.2022) – американский блюзовый певец и гитарист, со-основатель Siegel-Schwall Band.

Мэнни Чарлтон (25.7.1941 – 5.7.2022) – шотландский гитарист рок-группы Nazareth

Оливия Ньютон-Джон (26.9.1948 – 8.8.2022) – австралийская вокалистка в сфере рок и поп-музыки

Абдул Вадуд (Рональд Иэрсолл ДеВон, 30.4.1947 – 10.8.2022) – американский виолончелист в области фри-джаза и современной академической музыки

Крид Тейлор (13.5.1929 – 22.8.2022) – американский продюсер и трубач, основатель Impulse! Records и CTI Records

Джои ДеФранческо (10.4.1971 – 25.8.2022) – известнейший американский джазовый органист

Маноло Санлукар (24.11.1943 – 27.8.2022) – испанский гитарист и композитор стиля фламенко

Рэмзи Льюис (27.5.1935 – 12.9.2022) – американский джазовый пианист и композитор

Фэроу Сандерс (Феррелл Ли Сандерс, 13.10.1940 – 24.9.2022) – американский фри-джазовый саксофонист и флейтист

Сью Мингус (Сюзан Мингус, 2.4.1930 – 24.9.2022) – американский продюсер, вдова Чарли Мингуса, руководившая его мемориальными коллективами

Бела Шакчи Лакатош (6.7.1943 – 2.10.2022) – венгерский джазовый пианист и композитор

Лоретта Линн (14.4.1932 – 4.10.2022) – американская певица, популярнейшая исполнительница кантри в 60-х – 80-х годах.

Ронни Кубер (Рональд Эдвард Кубер, 25.12.1941 – 7.10.2022) – видный американский джазовый баритон-саксофонист

Джерри Ли Льюис (29.9.1935 – 28.10.2022) – американский певец и пианист из поколения первых королей рок-н-ролла

Дэн МакКафферти (Уильям Дэниэл МакКафферти, 14.10.1946 – 8.11.2022) – шотландский рок-певец группы Nazareth

Рихо Сибул (26.6.1958 – 20.11.2022) – эстонский певец, гитарист и композитор, участник группы Ultima Tule

Кристин МакВи (12.7.1943 – 30.11.2022) – британская певица и клавишница из группы Fleetwood Mac

Джим Стюарт (29.7.1930 – 5.12.2022) – американский продюсер, со-основатель Stax Records

Харри Шеппард (1.4.1928 – 27.12. 2022) – американский джазовый вибрафонист, работал с Гудмэном и Холидэй.

Джо Мерса Марли (12.3.1991 – 27.12.2022) – ямайский певец стиля рэгги, внук легендарного Боба Марли.

Эдуард Артемьев (Эдуард Николаевич Артемьев, 30.11.1937 - 29.12.2022) - российский композитор, работал в сфере электронной музыки, музыки для кино и театра

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
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