JazzWeek: Joy – это радость

Фамилия молодой американской вокалистки Самары Джой в прямом переводе с английского означает «радость». Очень удачное совпадение. Свежий талант, стремительно ворвавшийся в тесную топ-группу джазовых вокалисток, пришелся по душе многим. Ее пение действительно дарит радость и положительные эмоции. Об этом свидетельствуют и данные чарта JazzWeek на 28 ноября. Если в конце октября новый альбом Самары был третьим в списках самых популярных джазовых альбомов, то весь ноябрь он уверенно стоит на первом месте! Отметим также успехи уверенно продвигающегося вверх нового альбома Эммета Коэна и появление в «Топ-10» ветерана Рона Картера. У лейблов на конец ноября – двоевластие: по две позиции в «Топ-10» у Smoke Sessions и Candid, но более высокие позиции все же у лейбла, издающего клубные записи из нью-йоркского Smoke. А так выглядит вся «горячая десятка» сейчас:

Samara Joy Linger Awhile (Verve)

Emmet Cohen Uptown in Orbit (Mack Avenue)

Arturo Sandoval Rhythm & Soul (MetaJAX)

Bobby Watson Back Home In Kansas City (Smoke Sessions)

Terri Lyne Carrington New Standards Vol 1 (Candid)

Steve Turre Generations (Smoke Sessions)

Conrad Herwig The Latin Side of Mingus (Savant)

Eliane Elias Quietude (Candid)