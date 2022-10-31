JazzWeek на пике осени

Интересно выглядит тройка самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов по данным JazzWeek на 31 октября. На первых двух местах новые работы двух уже очень известных людей современного джаза: барабанщицы Терри Линн Каррингтон и тромбониста Стива Турре, причем Терри Линн планомерно поднималась к вершине весь октябрь, а Стив последние две недели стабильно был вторым. А вот на третьем месте альбом молодой и стремительно растущей вокалистки, о которой все говорят, как о новой звезде. Это Самара Джой. Лидеры сентября Эл Фостер и Антонио Адольфо удержались на конец октября в Топ-10, хотя опустились ниже и при этом бразильский пианист обошел ветерана-ударника. Среди лейблов надо отдать пальму первенства Smoke Sessions: сразу три позиции в десятке лучших, включая второе место Стива Турре. В целом эта самая десятка сейчас выглядит так:

Terri Lyne Carrington New Standards Vol 1 (Candid)

Steve Turre Generations (Smoke Sessions)

Samara Joy Linger Awhile (Verve)

Bobby Watson Back Home In Kansas City (Smoke Sessions)