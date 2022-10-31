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JazzWeek на пике осени

31.10.2022


JazzWeek на пике осени

Интересно выглядит тройка самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов по данным JazzWeek на 31 октября. На первых двух местах новые работы двух уже очень известных людей современного джаза: барабанщицы Терри Линн Каррингтон и тромбониста Стива Турре, причем Терри Линн планомерно поднималась к вершине весь октябрь, а Стив последние две недели стабильно был вторым. А вот на третьем месте альбом молодой и стремительно растущей вокалистки, о которой все говорят, как о новой звезде. Это Самара Джой. Лидеры сентября Эл Фостер и Антонио Адольфо удержались на конец октября в Топ-10, хотя опустились ниже и при этом бразильский пианист обошел ветерана-ударника. Среди лейблов надо отдать пальму первенства Smoke Sessions: сразу три позиции в десятке лучших, включая второе место Стива Турре. В целом эта самая десятка сейчас выглядит так:

Terri Lyne Carrington New Standards Vol 1 (Candid)

Steve Turre Generations (Smoke Sessions)

Samara Joy Linger Awhile (Verve)

Bobby Watson Back Home In Kansas City (Smoke Sessions)

Antonio Adolfo Octet and Originals (AAM Music)

Al Foster Reflections (Smoke Sessions)

The Baylor Project The Evening: Live At Apparatus (Be A Light)

Arturo Sandoval Rhythm & Soul (MetalAX)

Joshua Redman/Brad Mehldau/Christian McBride/Brian Blade LongGone (Nonesuch)

Yellowjackets Parallel Motion (Mack Avenue)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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