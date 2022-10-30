Джаз Красного моря - 2022

В Израиле понятие «уик-энд» несколько отличается от принятого у нас: здесь он длится с вечера четверга по вечер субботы, а потому очередной, уже 36-й по счету международный джазовый фестиваль, после пандемического перерыва возвращается в курортный Эйлат с 10 по 12 ноября 2022 года.

Музыкальный директор фестиваля Йоси Файн подготовил для любителей джаза обширную программу. Концерты будут проходить на трех площадках. Конечно, особенно много будет выступать израильских музыкантов. Здесь в первую очередь надо назвать лучшую кларнетистку современного джаза Анат Коэн, которая выступит со своим новым квартетом Anat Cohen Quartetinho, исполняя программу, сочетающую джаз с бразильской музыкой. Ее брат, трубач Авишаи Коэн возрождает супер-группу израильского джаза Third World Love, где вместе с ним играют пианист Йонатан Авишай, басист Омер Авиталь и ударник Даниэль Фридман. Восходящей звездой местной сцены считается харпер Ариэль Барт, который выступит в Эйлате со своим квинтетом. Джаз, американская музыка соул и музыка Эфиопии – все это сочетает в своем вокале молодая певица Орит Ташома. Для другого популярного вокалиста Равида Плотника путеводной звездой является рэп, а для гитариста Офера Мизрахи, который выступит со своим трио – музыка Леванта. Ветеран-вокалист Гиди Гов, конечно, исполняет более традиционный джаз. Пианист Омер Клейн постоянно живет в Германии, но ради фестиваля он с удовольствием возвращается на родину со своим трио, как и другое трио, пианистки Майи Дуньец.

Но пора переходить к гостям. На «Джазе Красного моря» ждут сенсацию из Англии, пятикратного лауреата Грэмми Джекоба Колльера, квартет живущего ныне в США украинского пианиста Руслана Сироту с его квартетом, где на ударных играет Дэннис Чемберс, квинтет саксофонистки Эммы Равич из Лондона, давно работающего в Штатах саксофониста Эли ДиДжибри, который покажет программу «Три дуэта» с пианистоами Аароном Голдбергом, Омри Мором и Томом Ореном, отца эфиопского этно-джаза Мулату Астатке, стремительно набирающего популярность трубача с Багам Гиветона Гелина с его квинтетом, трио колумбийского клавишника Хесуса Молины, трехкратного обладателя Грэмми американского клавишника Кори Хенри.

В заключительном концерте фестиваля на сцену поднимется и его организатор: басист Йоси Файн с программой Supergroove.

Леонид АУСКЕРН