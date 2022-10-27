Новый Volkov ManiFEST–2022 (www.volkovmanifest.ru) в декабре стартует в Москве. Форум
свободного искусства разных жанров, объединенных личностью, энергией и вкусом
музыканта Владимира Волкова (Санкт-Петербург), мультинструменталиста, режиссера и
перформера. Фестиваль расширяет свою аудиторию — он впервые состоится на площадках
ДК «Рассвет» (Столярный пер., 3 к.15) и кафе «Март» (ул. Петровка, 25), у которых есть
соответствующая событию аура и известность. Этим фестиваль наследует свою питерскую
составляющую, в городе на Неве он проходит в разных локациях. Фестиваль представит
несколько дебютных программ и выступлений.
Владимир Волков: «Идет дальнейшее развитие, сложился Круг единомышленников, в
котором есть новые музыканты, а есть те, кто уже играл и продолжает играть. Это
здорово!»
Volkov ManiFEST. День первый. ЭТНО–ФРИ.
02.12.2022
Кафе «Март» (ул. Петровка 25) https://toig.ru/goGGeO
В программе «Цвет граната» прозвучит традиционная музыка Армении в контексте
актуального импровизационного искусства. Сочинения великого армянского композитора
Комитаса исполнят Виталий Погосян (дудук), Владимир Волков (контрабас), Владимир
Шуляковский (скрипка). Программа будет представлена в Москве в первый раз.
Также в этот день программу «DrumBass and Sax», вместе с Владимиром Волковым,
представят известные московские импровизаторы Аркадий Пикунов (саксофоны) и Пётр
Ившин (барабаны, перкуссия). В Москве эта программа прозвучит впервые. Творчество трио
близко к фри-джазу.
Аркадий Пикунов: «Волков для меня — колоссальный пример гибкого музыканта,
который в разных обстоятельствах может играть по-разному. Это такой Человек
Мира, который играет на виолоне, играет фри-джаз, свободную импровизационную и
традиционную джазовую музыку, а также другие проекты, например, с Леонидом
Фёдоровым («Аукцыон»)».
Volkov ManiFEST. День второй. ТЕКСТ.
03.12.2022
ДК «Рассвет» (Столярный пер., 3к15) https://toig.ru/goGGeO
Второй день объединит феноменальные музыкальные и театрально-перформансивные
постановки — «Песни Элиота-II» и «ХАРМС.DOC.revival».
На фестивале Владимира Волкова будет представлено продолжение проекта «Eliot songs»,
посвящённого творчеству великого англо-американского поэта Т.С.Элиота. Кроме уже
известных московской публике композиций, песен на стихотворные циклы «Landscapes»,
«Preludes» и поэмы «Marina», оформленной в виде небольшой кантаты, прозвучат и новые
опусы, сочинённые автором проекта, Рустом Позюмским этой осенью.
Проект соединяет звучание старинных инструментов, джазовую импровизацию, пафос и дух
поэзии первой половины XX века, переданный удивительным голосом Алисы Тен.
«ХАРМС.DOC.revival» — спектакль, признание в любви Даниилу Хармсу, человеку и поэту.
В нём, разрозненные тексты Хармса, включая автобиографические, складываются в единую
историю. Программа характеризуется оригинальной подачей в жанре storytelling, включает в
себя авторскую музыку и видео-сопровождение.
Автор сценария и режиссер — Войцех Урбаньски. Музыкальное оформление: Николай
Бичан, при участии Олега Шарра и музыкантов группы «АукцЫон».
Исполняют: Андрей Феськов (БДТ им. Г.А. Товстоногова), Григорий Чабан (БДТ им. Г.А.
Товстоногова), Вячеслав Коробицин («Приют комедианта»), Роман Кочержевский (Театр им.
Ленсовета), Николай Рубанов, Михаил Коловский, Владимир Волков и Дмитрий Озерский
(«АукцЫон»), Олег Шарр (экс-«Аквариум»), Николай Бичан («Bichan Orchestra»).
Видео-сопровождение – Виктор Сафрошин. Звукорежиссер – Алексей Доброхотов.
Volkov ManiFEST. День третий. ФАУСТ.
04.12.2022
ДК «Рассвет» (Столярный пер., 3к15) https://toig.ru/goGGeO
«Фауст. Музыкальные размышления».
Размышляя над темой Фауста, петербургский музыкант Вадим Бондаренко демонстрирует
свой взгляд на 5 базовых искушений, которые не потеряли актуальность по сей день.
Атмосферные музыкальные композиции с использованием экзотических инструментов и
современных технологий переплетаются с идеалистическими мелодиями современного
романтизма. Вместе с Вадимом Бондаренко (рояль, кларнет) проект озвучат уникальные
музыканты — Владимир Волков и Мария Федотова (флейта). Анфиса-Маргарита Дангл
прочтёт фрагменты гётевского Фауста в оригинале. Спектакль идет в сопровождении
сюрреалистического киноперформанса группы «АХЕ» — «Карама». Этот проект тоже
дебютирует в Москве.
«Фауст» Мурнау.
Владимир Волков (контрабас) и Алексей Чижик (фортепиано/вибрафон), постоянно
играющий в разных проектах — дуэт виртуозов, которые предстанут в роли тапёров.
Музыканты озвучат немой фильм 1926 года режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау по
бессмертному сюжету романа «Фауст». В музыкальную ткань вплетены темы из
классической музыки, в том числе фрагменты из оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича и
балета Игоря Стравинского «Жар-птица».
Volkov ManiFEST продолжает вектор объединения прогрессивной, свободной музыки и, при
этом, сохраняет свои традиции. Фестиваль по-новому раскрывает возможности
художественной реализации и горизонты творчества для нашего времени.
В организации и проведении Volkov ManiFEST принимает участие Фонд Андрея Чеглакова.
https://t.me/cheglakov_artspace; https://vk.com/cheglakov_art_space
При информационной поддержке: Радио Культура (https://vgtrk.ru/cultradio) и Jazzist
(https://jazzist.club).