Новый Volkov ManiFEST–2022 (www.volkovmanifest.ru) в декабре стартует в Москве. Форум

свободного искусства разных жанров, объединенных личностью, энергией и вкусом

музыканта Владимира Волкова (Санкт-Петербург), мультинструменталиста, режиссера и

перформера. Фестиваль расширяет свою аудиторию — он впервые состоится на площадках

ДК «Рассвет» (Столярный пер., 3 к.15) и кафе «Март» (ул. Петровка, 25), у которых есть

соответствующая событию аура и известность. Этим фестиваль наследует свою питерскую

составляющую, в городе на Неве он проходит в разных локациях. Фестиваль представит

несколько дебютных программ и выступлений.



Владимир Волков: «Идет дальнейшее развитие, сложился Круг единомышленников, в

котором есть новые музыканты, а есть те, кто уже играл и продолжает играть. Это

здорово!»



Volkov ManiFEST. День первый. ЭТНО–ФРИ.

02.12.2022

Кафе «Март» (ул. Петровка 25) https://toig.ru/goGGeO

В программе «Цвет граната» прозвучит традиционная музыка Армении в контексте

актуального импровизационного искусства. Сочинения великого армянского композитора

Комитаса исполнят Виталий Погосян (дудук), Владимир Волков (контрабас), Владимир

Шуляковский (скрипка). Программа будет представлена в Москве в первый раз.



Также в этот день программу «DrumBass and Sax», вместе с Владимиром Волковым,

представят известные московские импровизаторы Аркадий Пикунов (саксофоны) и Пётр

Ившин (барабаны, перкуссия). В Москве эта программа прозвучит впервые. Творчество трио

близко к фри-джазу.



Аркадий Пикунов: «Волков для меня — колоссальный пример гибкого музыканта,

который в разных обстоятельствах может играть по-разному. Это такой Человек

Мира, который играет на виолоне, играет фри-джаз, свободную импровизационную и

традиционную джазовую музыку, а также другие проекты, например, с Леонидом

Фёдоровым («Аукцыон»)».



Volkov ManiFEST. День второй. ТЕКСТ.

03.12.2022

ДК «Рассвет» (Столярный пер., 3к15) https://toig.ru/goGGeO

Второй день объединит феноменальные музыкальные и театрально-перформансивные

постановки — «Песни Элиота-II» и «ХАРМС.DOC.revival».



На фестивале Владимира Волкова будет представлено продолжение проекта «Eliot songs»,

посвящённого творчеству великого англо-американского поэта Т.С.Элиота. Кроме уже

известных московской публике композиций, песен на стихотворные циклы «Landscapes»,

«Preludes» и поэмы «Marina», оформленной в виде небольшой кантаты, прозвучат и новые

опусы, сочинённые автором проекта, Рустом Позюмским этой осенью.

Проект соединяет звучание старинных инструментов, джазовую импровизацию, пафос и дух

поэзии первой половины XX века, переданный удивительным голосом Алисы Тен.



«ХАРМС.DOC.revival» — спектакль, признание в любви Даниилу Хармсу, человеку и поэту.

В нём, разрозненные тексты Хармса, включая автобиографические, складываются в единую

историю. Программа характеризуется оригинальной подачей в жанре storytelling, включает в

себя авторскую музыку и видео-сопровождение.

Автор сценария и режиссер — Войцех Урбаньски. Музыкальное оформление: Николай

Бичан, при участии Олега Шарра и музыкантов группы «АукцЫон».

Исполняют: Андрей Феськов (БДТ им. Г.А. Товстоногова), Григорий Чабан (БДТ им. Г.А.

Товстоногова), Вячеслав Коробицин («Приют комедианта»), Роман Кочержевский (Театр им.

Ленсовета), Николай Рубанов, Михаил Коловский, Владимир Волков и Дмитрий Озерский

(«АукцЫон»), Олег Шарр (экс-«Аквариум»), Николай Бичан («Bichan Orchestra»).

Видео-сопровождение – Виктор Сафрошин. Звукорежиссер – Алексей Доброхотов.



Volkov ManiFEST. День третий. ФАУСТ.

04.12.2022

ДК «Рассвет» (Столярный пер., 3к15) https://toig.ru/goGGeO

«Фауст. Музыкальные размышления».

Размышляя над темой Фауста, петербургский музыкант Вадим Бондаренко демонстрирует

свой взгляд на 5 базовых искушений, которые не потеряли актуальность по сей день.

Атмосферные музыкальные композиции с использованием экзотических инструментов и

современных технологий переплетаются с идеалистическими мелодиями современного

романтизма. Вместе с Вадимом Бондаренко (рояль, кларнет) проект озвучат уникальные

музыканты — Владимир Волков и Мария Федотова (флейта). Анфиса-Маргарита Дангл

прочтёт фрагменты гётевского Фауста в оригинале. Спектакль идет в сопровождении

сюрреалистического киноперформанса группы «АХЕ» — «Карама». Этот проект тоже

дебютирует в Москве.

«Фауст» Мурнау.

Владимир Волков (контрабас) и Алексей Чижик (фортепиано/вибрафон), постоянно

играющий в разных проектах — дуэт виртуозов, которые предстанут в роли тапёров.

Музыканты озвучат немой фильм 1926 года режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау по

бессмертному сюжету романа «Фауст». В музыкальную ткань вплетены темы из

классической музыки, в том числе фрагменты из оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича и

балета Игоря Стравинского «Жар-птица».

Volkov ManiFEST продолжает вектор объединения прогрессивной, свободной музыки и, при

этом, сохраняет свои традиции. Фестиваль по-новому раскрывает возможности

художественной реализации и горизонты творчества для нашего времени.

В организации и проведении Volkov ManiFEST принимает участие Фонд Андрея Чеглакова.

https://t.me/cheglakov_artspace; https://vk.com/cheglakov_art_space

При информационной поддержке: Радио Культура (https://vgtrk.ru/cultradio) и Jazzist

(https://jazzist.club).