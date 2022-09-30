JazzWeek: Фостер рулит!

Последняя неделя сентября (по данным на 26-е число) вывела в лидеры чарта JazzWeek, главного барометра вкусов американских поклонников джаза, слушающих его по радио, ветерана-ударника Эла Фостера с концертным альбомом Reflections, записанным в клубе Smoke и изданным, естественно, клубным лейблом Smoke Sessions. Любопытно, что в Топ-10 этого чарта удерживается в сентябре и еще один Фостер, тоже ветеран, один из отцов эсид-джаза, органист Ронни. Триумфатор августа Честнат также не забыт джазфэнами: уступив лидерство Элу Фостеру, он к концу сентября стал третьим. А на второе место выдвинулся хорошо знакомый нашим читателям бразильский пианист и композитор Антонио Адольфо со своим новым альбомом. О каком-то лидерстве среди лейблов говорить сложного: у каждого не больше одной позиции в Топ-10, так что чемпионом сентября надо признать Smoke Sessions, записавшую альбом-лидер. Первая десятка чарта приобрела такой вид:

Al Foster Reflections (Smoke Sessions)

Antonio Adolfo Octet and Originals (AAM Music)

Cyrus Chestnut My Father's Hands (HighNote)

Pasquale Grasso Be-Bop! (Sony Music Masterworks)

T.S.Monk Two Continents One Groove (Storyville)

Ronnie Foster Reboot (Blue Note)

Monty Alexander Love Notes (self released)

Nate Najar Jazz Samba Pra Sempre (Blue Line)

Tierney Sutton Paris Sessions 2 (BFM Jazz)

Yellowjackets Parallel Motion (Mack Avenue)

Леонид АУСКЕРН