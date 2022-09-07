VII международный фестиваль «Кофе&Jazz»

24 и 25 сентября в Государственном музее заповеднике «Павловск» пройдёт самый

сочный джазовый фестиваль этого года. На протяжении 2 дней подряд на 6 площадках, 3

из которых – свободные для посещения (по входным билетам в парк), выступят более 100

артистов из России и стран зарубежья. Музыкальный фестиваль-прогулка «Кофе&Jazz»

наполнит зажигательными ритмами атмосферу Павловского парка.

Удивительное сочетание золотых осенних пейзажей парка, аромата кофе от

многочисленных кофеен и джаза во всем его невероятном разнообразии стилей и форм

уже в который раз заслуженно делает этот фестиваль одним из самых ярких культурных

событий года. Все звёзды петербургского джаза и не только, от признанных мэтров до

ультрамодных молодежных бэндов, примут участие в этом потрясающем празднике

музыки.

В этом году организаторы фестиваля удивят посетителей синтезом музыки и других видов

искусства. На площадке «Площадь гуляний» вы услышите различные стили джаза, в

«Розовом павильоне» вы увидите мультимедийное шоу «ALL JAZZ», на площадке

«Круглый зал» вы окунётесь в романтику джазовых композиций вместе с трио Елены

Даник, при зажженных свечах расположенных по всему залу, в Концертном зале, для

взрослых и детей будут показаны джазовые сказки известного вибрафониста Алексея

Чижика, шоу с песочной анимацией на тему известных произведений.

На фестивале вас ждут встречи с такими музыкантами как, Владимир Карасёв, Михаил

Прошкин, Юлия Касьян, Денис Кириллов, Павел Чижик, Михаил Шипов, Артём

Васильев, Иван Костромитин, а так же такими знаменитыми коллективами как ансамбль

Константина Маминова, «Товарищ бэнд», группа Camaradas, соло ансамбль «Bit Juice»,

группа «Простые вещи» и многие другие. Открывать фестиваль будут наши юные

джазовые звёзды от JAZZ & MUSICAL SCHOOL.

По сложившейся традиции на фестивале выступят полюбившиеся публике кубинские

джазовые команды под предводительством приглашённой звезды, одного из лучших

перкуссионистов мира и давнего друга Павловска - Йоля Гонсалеса Портилья.

Хэдлайнерами фестиваля уже по традиции будет народный артист РФ – Давид Голощёкин

и его ансамбль.



Вы сможете совершить незабываемую прогулку по самым красивым местам осеннего

Павловского парка, согреть руки вкусным кофе, а душу проникновенной музыкой.

Продюсер фестиваля – Александр Смирнов.

Начало в 12.00.

Билеты можно приобрести в кассах музея заповедника "Павловск" и на

сайте www.pavlovskmuseum.ru