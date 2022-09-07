VII международный фестиваль «Кофе&Jazz»

24 и 25 сентября в Государственном музее заповеднике «Павловск» пройдёт самый
сочный джазовый фестиваль этого года. На протяжении 2 дней подряд на 6 площадках, 3
из которых – свободные для посещения (по входным билетам в парк), выступят более 100
артистов из России и стран зарубежья. Музыкальный фестиваль-прогулка «Кофе&Jazz»
наполнит зажигательными ритмами атмосферу Павловского парка.
Удивительное сочетание золотых осенних пейзажей парка, аромата кофе от
многочисленных кофеен и джаза во всем его невероятном разнообразии стилей и форм
уже в который раз заслуженно делает этот фестиваль одним из самых ярких культурных
событий года. Все звёзды петербургского джаза и не только, от признанных мэтров до
ультрамодных молодежных бэндов, примут участие в этом потрясающем празднике
музыки.
В этом году организаторы фестиваля удивят посетителей синтезом музыки и других видов
искусства. На площадке «Площадь гуляний» вы услышите различные стили джаза, в
«Розовом павильоне» вы увидите мультимедийное шоу «ALL JAZZ», на площадке
«Круглый зал» вы окунётесь в романтику джазовых композиций вместе с трио Елены
Даник, при зажженных свечах расположенных по всему залу, в Концертном зале, для
взрослых и детей будут показаны джазовые сказки известного вибрафониста Алексея
Чижика, шоу с песочной анимацией на тему известных произведений.
На фестивале вас ждут встречи с такими музыкантами как, Владимир Карасёв, Михаил
Прошкин, Юлия Касьян, Денис Кириллов, Павел Чижик, Михаил Шипов, Артём
Васильев, Иван Костромитин, а так же такими знаменитыми коллективами как ансамбль
Константина Маминова, «Товарищ бэнд», группа Camaradas, соло ансамбль «Bit Juice»,
группа «Простые вещи» и многие другие. Открывать фестиваль будут наши юные
джазовые звёзды от JAZZ & MUSICAL SCHOOL.
По сложившейся традиции на фестивале выступят полюбившиеся публике кубинские
джазовые команды под предводительством приглашённой звезды, одного из лучших
перкуссионистов мира и давнего друга Павловска - Йоля Гонсалеса Портилья.
Хэдлайнерами фестиваля уже по традиции будет народный артист РФ – Давид Голощёкин
и его ансамбль.
Вы сможете совершить незабываемую прогулку по самым красивым местам осеннего
Павловского парка, согреть руки вкусным кофе, а душу проникновенной музыкой.
Продюсер фестиваля – Александр Смирнов.
Начало в 12.00.
Билеты можно приобрести в кассах музея заповедника "Павловск" и на
сайте www.pavlovskmuseum.ru