VII международный фестиваль «Кофе&Jazz»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости » VII международный фестиваль «Кофе&Jazz»

VII международный фестиваль «Кофе&Jazz»

07.09.2022


VII международный фестиваль «Кофе&Jazz»

24 и 25 сентября в Государственном музее заповеднике «Павловск» пройдёт самый
сочный джазовый фестиваль этого года. На протяжении 2 дней подряд на 6 площадках, 3
из которых – свободные для посещения (по входным билетам в парк), выступят более 100
артистов из России и стран зарубежья. Музыкальный фестиваль-прогулка «Кофе&Jazz»
наполнит зажигательными ритмами атмосферу Павловского парка.

Удивительное сочетание золотых осенних пейзажей парка, аромата кофе от
многочисленных кофеен и джаза во всем его невероятном разнообразии стилей и форм
уже в который раз заслуженно делает этот фестиваль одним из самых ярких культурных
событий года. Все звёзды петербургского джаза и не только, от признанных мэтров до
ультрамодных молодежных бэндов, примут участие в этом потрясающем празднике
музыки.

В этом году организаторы фестиваля удивят посетителей синтезом музыки и других видов
искусства. На площадке «Площадь гуляний» вы услышите различные стили джаза, в
«Розовом павильоне» вы увидите мультимедийное шоу «ALL JAZZ», на площадке
«Круглый зал» вы окунётесь в романтику джазовых композиций вместе с трио Елены
Даник, при зажженных свечах расположенных по всему залу, в Концертном зале, для
взрослых и детей будут показаны джазовые сказки известного вибрафониста Алексея
Чижика, шоу с песочной анимацией на тему известных произведений.

На фестивале вас ждут встречи с такими музыкантами как, Владимир Карасёв, Михаил
Прошкин, Юлия Касьян, Денис Кириллов, Павел Чижик, Михаил Шипов, Артём
Васильев, Иван Костромитин, а так же такими знаменитыми коллективами как ансамбль
Константина Маминова, «Товарищ бэнд», группа Camaradas, соло ансамбль «Bit Juice»,
группа «Простые вещи» и многие другие. Открывать фестиваль будут наши юные
джазовые звёзды от JAZZ & MUSICAL SCHOOL.

По сложившейся традиции на фестивале выступят полюбившиеся публике кубинские
джазовые команды под предводительством приглашённой звезды, одного из лучших
перкуссионистов мира и давнего друга Павловска - Йоля Гонсалеса Портилья.
Хэдлайнерами фестиваля уже по традиции будет народный артист РФ – Давид Голощёкин
и его ансамбль.


Вы сможете совершить незабываемую прогулку по самым красивым местам осеннего
Павловского парка, согреть руки вкусным кофе, а душу проникновенной музыкой.

Продюсер фестиваля – Александр Смирнов.

Начало в 12.00.
Билеты можно приобрести в кассах музея заповедника "Павловск" и на
сайте www.pavlovskmuseum.ru


стиль
джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
04.07.2022Барокко и джаз на фестивале "Органные вечера в Кусково"
04.07.2022Фестиваль Pori Jazz пройдет в июле
23.06.2022IX Международный джазовый фестиваль EverJazz - Итоги
17.05.2022IX Международный джазовый фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров
17.03.2022Финал IV Всероссийского конкурс-фестиваля молодого авторского джаза EverJazz
14.02.2022Фестиваль армянского джаза – часть вторая
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com