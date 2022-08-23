Есть джазовые фестивали с большой и славной историей: Ньюпорт, Монтре, «Джаз Северного моря»… А есть фестивали новые, еще только пробивающие свой путь к международной известности. Таков Южноэгейский международный джазовый фестиваль на острове Родос под девизом Jazz Across The Water («Джаз над водой»), основанный всего четыре года назад известным греческим саксофонистом, композитором и энтузиастом джаза Димитриосом Вассилакисом. Фестиваль небольшой, где-то даже камерный и в хорошем смысле региональный. В этом году он пройдет в период с 27 по 30 августа.

Надо сказать, место для фестиваля выбрано очень удачно. Остров Родос в свое время, после потери крестоносцами палестинских владений, был цитаделью рыцарей-госпитальеров. Вытесненные турками, они потом перебрались на Мальту, отчего орден (существующий до сих пор) сегодня больше известен, как Мальтийский. Зато теперь великолепными площадками для джазовых концертов фестиваля стали Большой дворец рыцарей и античный амфитеатр – оба места весьма впечатляют.

Кто же из музыкантов выступит в этом году на Родосе? Здесь ждут квартет саксофониста Мариуса Харалампуса с острова Кипр, играющий музыку в духе модального джаза а-ля Колтрейн, интернациональный ансамбль саксофонистки и флейтистки из Пуэрто-Рико Шекины Роц с участием израильского гитариста Инбара Фридмана, французского басиста Оливье Гатто и греческих музыкантов, пианиста Маноса Саридакиса и ударника Ариса Соломона, живущего как раз на Родосе, трио из Люксембурга Dock In Absolute во главе с пианистом Жаном Филиппом Кохом. Особое место отводится выступлению турецкого Tanini Trio, когда после своего сета вместе будут играть в джэме турецкие, греческие и кипрские музыканты – нет нужды говорить, что здесь важны не только музыка, но и сам факт их совместной работы. Приезд на Родос Tanini Trio связан с дружескими отношениями между двумя фестивалями - Южноэгейским на Родосе и турецким в городе Бодрум. С другого греческого острова Крит прибудет на Родос группа скрипачки Марии Манусаки, вводящей в джаз элементы музыки Крита. Американский саксофонист Крэйг Бэйли выступит вместе с Arthenian Quartet шефа фестиваля Димитриоса Вассилакиса.

На фестивале будут не только играть, но и говорить, обсуждая такие темы, как «Демократия в джазе и голос женщин», «Сто лет Джеку Керуаку», а также смотреть подборку короткометражных фильмов о джазе.

Леонид АУСКЕРН