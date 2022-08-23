«Джаз над водой»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости » «Джаз над водой»

«Джаз над водой»

23.08.2022


«Джаз над водой»

Есть джазовые фестивали с большой и славной историей: Ньюпорт, Монтре, «Джаз Северного моря»… А есть фестивали новые, еще только пробивающие свой путь к международной известности. Таков Южноэгейский международный джазовый фестиваль на острове Родос под девизом Jazz Across The Water («Джаз над водой»), основанный всего четыре года назад известным греческим саксофонистом, композитором и энтузиастом джаза Димитриосом Вассилакисом. Фестиваль небольшой, где-то даже камерный и в хорошем смысле региональный. В этом году он пройдет в период с 27 по 30 августа.

Надо сказать, место для фестиваля выбрано очень удачно. Остров Родос в свое время, после потери крестоносцами палестинских владений, был цитаделью рыцарей-госпитальеров. Вытесненные турками, они потом перебрались на Мальту, отчего орден (существующий до сих пор) сегодня больше известен, как Мальтийский. Зато теперь великолепными площадками для джазовых концертов фестиваля стали Большой дворец рыцарей и античный амфитеатр – оба места весьма впечатляют.

Кто же из музыкантов выступит в этом году на Родосе? Здесь ждут квартет саксофониста Мариуса Харалампуса с острова Кипр, играющий музыку в духе модального джаза а-ля Колтрейн, интернациональный ансамбль саксофонистки и флейтистки из Пуэрто-Рико Шекины Роц с участием израильского гитариста Инбара Фридмана, французского басиста Оливье Гатто и греческих музыкантов, пианиста Маноса Саридакиса и ударника Ариса Соломона, живущего как раз на Родосе, трио из Люксембурга Dock In Absolute во главе с пианистом Жаном Филиппом Кохом. Особое место отводится выступлению турецкого Tanini Trio, когда после своего сета вместе будут играть в джэме турецкие, греческие и кипрские музыканты – нет нужды говорить, что здесь важны не только музыка, но и сам факт их совместной работы. Приезд на Родос Tanini Trio связан с дружескими отношениями между двумя фестивалями - Южноэгейским на Родосе и турецким в городе Бодрум. С другого греческого острова Крит прибудет на Родос группа скрипачки Марии Манусаки, вводящей в джаз элементы музыки Крита. Американский саксофонист Крэйг Бэйли выступит вместе с Arthenian Quartet шефа фестиваля Димитриоса Вассилакиса.

На фестивале будут не только играть, но и говорить, обсуждая такие темы, как «Демократия в джазе и голос женщин», «Сто лет Джеку Керуаку», а также смотреть подборку короткометражных фильмов о джазе.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
04.07.2022Барокко и джаз на фестивале "Органные вечера в Кусково"
23.06.2022IX Международный джазовый фестиваль EverJazz - Итоги
01.06.2022"Время джаза" Петра Востокова
17.05.2022IX Международный джазовый фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров
17.03.2022Финал IV Всероссийского конкурс-фестиваля молодого авторского джаза EverJazz
25.02.2022JazzWeek: голос Джазмейи Хорн покорил Америку в феврале
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com