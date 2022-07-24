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JazzWeek: смена декораций

24.07.2022


JazzWeek: смена декораций
25 июля JazzWeek публикует свой последний июльский чарт 2022 года, характеризующий популярность джазовых альбомов у американских радиослушателей. Анализируя его верхушку, топ-10, можно констатировать, как и в июне, решительную смену декораций. Вновь только четыре альбома удержались по сравнению с июнем в «горячей десятке». На самом верху за последние две недели поменялись местами лидеры: Джои Александер уступил вершину бывшему в июне вторым тромбонисту Стиву Дэвису с его альбомом Bluesthetic. Несколько поднялся вверх Хендрик Меркенс, несколько опустился Сезар Фрэзиер, а вот все остальные персонажи в топ-10 – новые. Первым лейблом июля надо признать клубный лейбл Smoke Sessions, выпустивший запись, сделанную Стивом Дэвисом в этом известном нью-йоркском клубе. «Горячая десятка» сейчас приобрела такой вид:

Steve Davis Bluesthetic (Smoke Sessions)

Joey Alexander Origin (Mack Avenue)

T.S.Monk Two Continents One Groove (Storyville)

Scott Hamilton Classics (Stunt)

Hendrick Meurkens & The WDR Big Band Samba Jazz Odyssey (Zoho)

Ben Sidran Swing State (Nardis)

Mark Winkler Late Bloomin' Jazzman (Café Pacific)

Caesar Frazier Tenacity As We Speak (TrackMerchant)

Bill Held Dealin' Wid It (Savant)

Chicago Soul Jazz Collective meets Dee Alexander On The Way To Be Free (JMarq)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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