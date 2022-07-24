JazzWeek: смена декораций

25 июля JazzWeek публикует свой последний июльский чарт 2022 года, характеризующий популярность джазовых альбомов у американских радиослушателей. Анализируя его верхушку, топ-10, можно констатировать, как и в июне, решительную смену декораций. Вновь только четыре альбома удержались по сравнению с июнем в «горячей десятке». На самом верху за последние две недели поменялись местами лидеры: Джои Александер уступил вершину бывшему в июне вторым тромбонисту Стиву Дэвису с его альбомом Bluesthetic. Несколько поднялся вверх Хендрик Меркенс, несколько опустился Сезар Фрэзиер, а вот все остальные персонажи в топ-10 – новые. Первым лейблом июля надо признать клубный лейбл Smoke Sessions, выпустивший запись, сделанную Стивом Дэвисом в этом известном нью-йоркском клубе. «Горячая десятка» сейчас приобрела такой вид: