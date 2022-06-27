Жаркое лето на JazzWeek

Под горячими июньскими солнечными лучами список «Топ-10» популярных среди американских радиослушателей джазовых альбомов существенно изменился по сравнению с маем. По данным на 27 июня в «горячей десятке» удержались только четыре альбома, отступив при этом с прежних позиций. Вот и Джереми Пелт сначала перешел на второе, а теперь и на третье место. В лидерах же мы видим новое, но уже хорошо известное имя – Джои Александер. Когда-то этот индонезийский мальчик поразил своим талантом пианиста джазовую Америку. Сегодня Джои уже не тот вундеркинд, а вполне себе зрелый и знающий себе цену мастер. Но джазфэны в Штатах любят его по-прежнему. Вот и новый альбом Александера Origin прочно занимает первое место в чарте JazzWeek все последние три недели. Приятно видеть в «Топ-10» и лучшего джазового харпера последних лет Хендрика Меркенса с его альбомом Samba Jazz Odyssey, записанным вместе с известным биг-бэндом Западногерманского радио. Ну, а среди лейблов пальму первенства надо отдать Mack Avenue, издавшей альбом Джои Александера. Оцените сами изменения в «Топ-10», список перед вами: