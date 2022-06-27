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Жаркое лето на JazzWeek

27.06.2022


Жаркое лето на JazzWeek
Под горячими июньскими солнечными лучами список «Топ-10» популярных среди американских радиослушателей джазовых альбомов существенно изменился по сравнению с маем. По данным на 27 июня в «горячей десятке» удержались только четыре альбома, отступив при этом с прежних позиций. Вот и Джереми Пелт сначала перешел на второе, а теперь и на третье место. В лидерах же мы видим новое, но уже хорошо известное имя – Джои Александер. Когда-то этот индонезийский мальчик поразил своим талантом пианиста джазовую Америку. Сегодня Джои уже не тот вундеркинд, а вполне себе зрелый и знающий себе цену мастер. Но джазфэны в Штатах любят его по-прежнему. Вот и новый альбом Александера Origin прочно занимает первое место в чарте JazzWeek все последние три недели. Приятно видеть в «Топ-10» и лучшего джазового харпера последних лет Хендрика Меркенса с его альбомом Samba Jazz Odyssey, записанным вместе с известным биг-бэндом Западногерманского радио. Ну, а среди лейблов пальму первенства надо отдать Mack Avenue, издавшей альбом Джои Александера. Оцените сами изменения в «Топ-10», список перед вами:

Joey Alexander Origin (Mack Avenue)

Steve Davis Bluesthetic (Smoke Sessions)

Jeremy Pelt Soundtrack (HighNote)

Caesar Frazier Tenacity As We Speak (TrackMerchant)

Lynne Arriale The Lights Are Always On (Challenge)

Catherine Russell Send For Me (Dot Time)

3 More Sounds Play Ray Charles (SP)

Alvin Queen Trio Night Train To Copenhagen (Stunt)

Hendrick Meurkens & The WDR Big Band Samba Jazz Odyssey (Zoho)

Harry Skoler Living In Sound: The Music of Charles Mingus (Sunnyside)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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