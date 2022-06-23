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IX Международный джазовый фестиваль EverJazz - Итоги

23.06.2022


IX Международный джазовый фестиваль EverJazz - Итоги
18 июня в девятый раз посреди вековых уральских сосен прошёл Фестиваль EverJazz. В этом году более 4000 тысяч гостей из Екатеринбурга и области присоединились к громогласномупразднику джаза. Более 200 музыкантов приняли участие в музыкальной программе фестиваля, которая разворачивалась на 3 сценах, предлагая слушателям форматы как камерных концертов, так и более масштабных. Отдельная сцена больших джазовых оркестров расположилась в центре.



Несколько джазовых оркестров на одной сцене – это большая редкость. Гости фестиваля EverJazz познакомились с широкой палитрой совершенно разных биг-бэндов в течение одного дня. Традиционный джаз и фьюжн, блюз и этно-джаз – фестиваль играл музыкальными красками!



Хедлайнерами этого года стали The Birds (Армения), Carlos Hechavarria & Jazz Park (Куба), All Jazz Big Band (Казахстан), Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова (Москва), Сергей Долженков & New Blood Big Band (Москва), Трио Евгения Гречищева (Москва) и многие другие. Вместе с виртуозными джазменами на одной сцене выступили победители Конкурса авторского джаза EverJazz и молодые таланты, участники проекта EverJazz.Дети. А также ведущие составы Екатеринбурга!



Помимо музыки гостей ждали разнообразные немузыкальные активности: мастер-классы по каллиграфическому рисованию, росписи пряников, созданию букетов из конфет и др. Под музыку оркестров гости учились танцевать линди-хоп, соло-джаз и бальбоа, изучали английский в игровом формате, и играли в настольные игры. Фестиваль дополнила разнообразная кухня, ярмарка хенд-мейд изделий, а также передвижная библиотека с коллекцией книг об искусстве.

Лето, сосны, джаз, а также горячее солнце и море активностей – таким запомнился фестиваль зрителям и организаторам фестиваля. Но организаторы на этом не останавливаются. Следующий фестиваль будет юбилейным, и оргкомитет планирует сделать его ещё масштабнее и ярче!

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов. Организаторы благодарят Екатеринбургский Еврейский культурный центр "Менора" за помощь в организации фестиваля.





стиль
джаз
страна
Россия
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