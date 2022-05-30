JazzWeek: труба зовет!

К концу мая, судя по данным популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей, отслеживаемой JazzWeek, в настроениях местных джазфэнов произошел перелом: наскучили вокалистки! Во всяком случае, по данным на 30 мая впервые за этот, да и за прошлые месяцы Кэтрин Расселл опустилась на второе место, а возглавил «горячую десятку» известный трубач Джереми Пелт с альбомом Soundtrack. Лучшим лейблом надо признать HighNote: сразу две позиции в Топ-10, да еще какие – первое и третье место! Самые популярные альбомы в этом списке выстроились так: