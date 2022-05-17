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IX Международный джазовый фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров

17.05.2022


IX Международный джазовый фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров
18 июня в девятый раз посреди вековых уральских сосен пройдёт Фестиваль EverJazz. Более 200 музыкантов выступят на 3 сценах фестиваля, главную из которых займут ведущие джазовые оркестры России и СНГ!

Несколько джазовых оркестров – редкость для фестивалей. Благодаря грантовой поддержке Фонда Президентских Грантов жители Свердловской области получат редкую возможность услышать и познакомиться с широкой палитрой совершенно разных биг-бэндов в течение одного дня. Каждый найдет музыку себе по вкусу: от традиционного джаза до фьюжена, от блюза до этно-джаза.

Хедлайнерами Фестиваля EverJazz в 2022 году станут:

- The Birds (Армения)

- Квинтет Дмитрия Мосьпана

- Carlos Hechavarria (Куба) & Jazz Park

- AlJazz Big Band (Казахстан)

- Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова

- Сергей Долженков & New Blood Big Band

Вместе с виртуозными джазменами выступят победители Конкурса авторского джаза EverJazz и молодые таланты, участники проекта EverJazz.Дети. Организаторы традиционно готовят богатую программу мастер-классов по рисованию, танцам и музыке для детей и взрослых, а также ярмарку хенд мейд изделий.

Музыка спасает людей даже в самые тяжелые моменты, поэтому фестиваль пройдёт несмотря на все сложности!


стиль
джаз
страна
Россия
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