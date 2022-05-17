IX Международный джазовый фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров

18 июня в девятый раз посреди вековых уральских сосен пройдёт Фестиваль EverJazz. Более 200 музыкантов выступят на 3 сценах фестиваля, главную из которых займут ведущие джазовые оркестры России и СНГ!



Несколько джазовых оркестров – редкость для фестивалей. Благодаря грантовой поддержке Фонда Президентских Грантов жители Свердловской области получат редкую возможность услышать и познакомиться с широкой палитрой совершенно разных биг-бэндов в течение одного дня. Каждый найдет музыку себе по вкусу: от традиционного джаза до фьюжена, от блюза до этно-джаза.



Хедлайнерами Фестиваля EverJazz в 2022 году станут:



- The Birds (Армения)



- Квинтет Дмитрия Мосьпана



- Carlos Hechavarria (Куба) & Jazz Park



- AlJazz Big Band (Казахстан)



- Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова



- Сергей Долженков & New Blood Big Band



Вместе с виртуозными джазменами выступят победители Конкурса авторского джаза EverJazz и молодые таланты, участники проекта EverJazz.Дети. Организаторы традиционно готовят богатую программу мастер-классов по рисованию, танцам и музыке для детей и взрослых, а также ярмарку хенд мейд изделий.



Музыка спасает людей даже в самые тяжелые моменты, поэтому фестиваль пройдёт несмотря на все сложности!