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IX Международный джазовый фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров
17.05.2022
18 июня в девятый раз посреди вековых уральских сосен пройдёт Фестиваль EverJazz. Более 200 музыкантов выступят на 3 сценах фестиваля, главную из которых займут ведущие джазовые оркестры России и СНГ!
Несколько джазовых оркестров – редкость для фестивалей. Благодаря грантовой поддержке Фонда Президентских Грантов жители Свердловской области получат редкую возможность услышать и познакомиться с широкой палитрой совершенно разных биг-бэндов в течение одного дня. Каждый найдет музыку себе по вкусу: от традиционного джаза до фьюжена, от блюза до этно-джаза.
Хедлайнерами Фестиваля EverJazz в 2022 году станут:
- The Birds (Армения)
- Квинтет Дмитрия Мосьпана
- Carlos Hechavarria (Куба) & Jazz Park
- AlJazz Big Band (Казахстан)
- Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова
- Сергей Долженков & New Blood Big Band
Вместе с виртуозными джазменами выступят победители Конкурса авторского джаза EverJazz и молодые таланты, участники проекта EverJazz.Дети. Организаторы традиционно готовят богатую программу мастер-классов по рисованию, танцам и музыке для детей и взрослых, а также ярмарку хенд мейд изделий.
Музыка спасает людей даже в самые тяжелые моменты, поэтому фестиваль пройдёт несмотря на все сложности!