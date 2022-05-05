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Не стало Клауса Шульце

05.05.2022


Не стало Клауса Шульце
26 апреля 2022 года скончался один из виднейших мастеров электронной музыки Клаус Шульце (Klaus Schulze). Основоположник Берлинской школы электронной музыки, он и родился в Берлине 4 августа 1947 года. В 1969 году Шульце вошел в состав группы Tangerine Dreamи в качестве барабанщика участвовал в записи ее первого альбома. Уже через год он покинул группу и вскоре начал сольную карьеру. На его счету более сорока альбомов (иногда под ником Рихард Ванфрид). Шульце считается одним из основателей направления эмбиент, а ряд критиков причисляет его и к родоначальникам нью эйдж. Многие работы этого музыканта (как с синтезатороами, так и без них) стали эпохальными для развития электронной музыки. Писал Шульце также и музыку для кино. Шульце участвовал в совместных проектах со Стому Ямашитой, Стивом Вивудом, Элом Ди Меолой (группа Go), Лизой Джерард, группой Alphaville.

С 2013 года Клаус Шульце прекратил концертные выступления. Deus Arrakis стал его последним альбомом, работа над которым была закончена незадолго до смерти музыканта после тяжелой и продолжительной болезни.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
музыкальный стиль
авангард
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