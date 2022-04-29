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Вокалистки царят на JazzWeek

29.04.2022


Вокалистки царят на JazzWeek
Иначе трудно охарактеризовать ситуацию, взглянув на «горячую десятку» самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов по данным на 25 апреля 2022 года. Великолепная Джазмейя Хорн, кажется, идет на рекорд: ее новый альбом никому не уступает первого места уже десять недель подряд – такое бывает очень и очень редко! Впечатляет и другое событие: ветеран американской джазовой вокальной сцены Кэтрин Расселл со своим новым проектом Send For Me взлетела сразу на третье место в этом списке – и это при том, что неделю назад ее вообще не было в «Топ-10»! Успехи нового альбома Сесиль МакЛорин Сальвант не столь впечатляющи, но и она второй месяц удерживается в «горячей десятке».

Среди лейблов по-прежнему нет явно выраженного лидера, а потому первенство отдадим Empress Legacy, издавшей шедевр популярности от Джазмейи Хорн.

Ну, а более детально познакомиться со списком десяти самых популярных джазовых альбомов можно ниже:

Jazzmeia Horn Dear Love (Empress Legacy)

Alvin Queen Trio Night Train To Copenhagen (Stunt)

Catherine Russell Send For Me (Dot Time)

Diego Rivera Mestizo (Posi-Tone)

Joe Alterman The Upside Of Down (Ropeadope)

Deanna Witkowski Force Of Nature (MCG Jazz)

Cecile McLorin Salvant Ghost Song (Nonesuch)

Bill O’Connell A Change Is Gonna Come (Savant)

Bob James Trio Feel Like Making Live (Evo Sound)

Juan Carlos Quintero Table for Five! (Moondo Music)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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