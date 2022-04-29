Вокалистки царят на JazzWeek

Иначе трудно охарактеризовать ситуацию, взглянув на «горячую десятку» самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов по данным на 25 апреля 2022 года. Великолепная Джазмейя Хорн, кажется, идет на рекорд: ее новый альбом никому не уступает первого места уже десять недель подряд – такое бывает очень и очень редко! Впечатляет и другое событие: ветеран американской джазовой вокальной сцены Кэтрин Расселл со своим новым проектом Send For Me взлетела сразу на третье место в этом списке – и это при том, что неделю назад ее вообще не было в «Топ-10»! Успехи нового альбома Сесиль МакЛорин Сальвант не столь впечатляющи, но и она второй месяц удерживается в «горячей десятке».
Среди лейблов по-прежнему нет явно выраженного лидера, а потому первенство отдадим Empress Legacy, издавшей шедевр популярности от Джазмейи Хорн.
Ну, а более детально познакомиться со списком десяти самых популярных джазовых альбомов можно ниже: