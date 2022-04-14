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Умер Чарнетт Моффетт

14.04.2022


Умер Чарнетт Моффетт
11 апреля 2022 года в клинике Стэнфордского университета умер от сердечного приступа в возрасте 54 лет известный американский джазовый басист Чарнетт Моффетт (Charnett Moffett).

Моффетт родился в Нью-Йорке 10 июня 1967 года в музыкальной семье. Он занял пост басиста в семейном ансамбле и уже в восьмилетнем возрастье в 1975 году концертировал в его составе по Дальнему Востоку. Но это была лишь прелюдия к дальнейшей успешной карьере в джазе. Ее начало было связано с сотрудничеством с братьями Марсалисами. В 1983 году он участвовал в записи дебютного альбома Брэнфорда Марсалиса, а в 1985 году уже в составе квинтета Уинтона Марсалиса участвовал в записи получившего Грэмми альбома Black Codes (From the Underground). Свой собственный первый альбом в качестве лидера Netman Моффетт записал в 1987 году на Blue Note.

Потом было еще много альбомов и разнообразнейших коллабораций. Перечислить всех, с кем играл Чарнетт Моффетт очень трудно: Орнетт Коулмен, Арт Блэки, Диззи Гиллеспи, Джери Аллен, Тони Уильямс, Стенли Джордан… Этот список можно продолжать очень долго. Новый этап в творческой жизни Моффетта наступил в 2008 году, когда он подписал контракт с лейблом Motema. С тех пор он издавал свои работы преимущественно под этим логотипом, а с создательницей лейбла Яной Герцен его связали не только творческие, но и личные отношения. Они не раз записывались вместе. Последний альбом Моффетта для Motema Round the World датируется 2020 годом.

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз
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