Финал IV Всероссийского конкурс-фестиваля молодого авторского джаза EverJazz
17.03.2022
Финал IV Всероссийского конкурс-фестиваля молодого авторского джаза EverJazz пройдёт 18-19 марта 2022 в Екатеринбурге!
В пятницу 10 финалистов Конкурса EverJazz со всей России соберутся на площадке Первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга EverJazz и поборются за возможность выступить на ведущих российских джазовых фестивалях:
Rainy Days Jazz Fest (Санкт-Петербург)
Джаз у Старой крепости (Новокузнецк)
Международные Дни джаза в Архангельске (Архангельск)
Международный джазовый фестиваль EverJazz (Екатеринбург)
Послушать все коллективы можно 18 марта с 12:00 до 18:00 в джаз-клубе EverJazz. Среди финалистов – одни из самых прогрессивных джазовых команд России:
Квартет Арсения Владимирова
Masala Quartet
NUGGERS
Settlers
Dizzy Dutch Duck
ILLO
Квартет Никиты Мочалина
Seven Note Collective
Fred Gerasimov Trio
Rostov People
Победители конкурса выступят 19 марта в 18:00 на гала-концерте, совпавшим с празднованием дня рождения джаз-клуба EverJazz, которому исполнится в этом году 13 лет. Присоединяйтесь ко дню рождения клуба и приходите слушать будущее российского джаза!
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